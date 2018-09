Explosion in Velten: Retter trainieren für den Ernstfall

Aileen Hohnstein

Velten (Aileen Hohnstein) Tote und viele zum Teil schwer Verletzte – am Sonnabend kam es in Velten zu einem Unglücksszenario. Auf dem Alba-Firmengelände wurde eine Katastrophenschutzübung mit gut 300 Beteiligten durchgeführt.

Auf einer gut besuchten Veranstaltung kommt es zu einer Explosion. Sechs Menschen sterben, Dutzende werden zum Teil schwer verletzt. Das war die Ausgangssituation der Katastrophenschutzübung, die am Sonnabend in Velten durchgeführt wurde. 85 Statisten und mehr als 200 Beteiligte des Katastrophenschutzes, unter anderem zählen dazu Mitglieder von Feuerwehr und Rettungsdiensten, beteiligten sich an dieser Übung.

Ziel war es, die Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Einheiten, Einrichtungen und Hilfsorganisationen sowie die Einsatzbereitschaft der Rettungskräfte zu überprüfen. Vor allem ging es darum, zum ersten Mal das Zusammenspiel von Schnelleinsatzeinheiten Sanität, Betreuung und Verpflegung sowie der Notfallseelsorge in einem Fall mit vielen Verletzten durchzugehen. Schiedsrichter beobachteten die Abläufe der Übung und werteten diese im Anschluss aus. Zudem waren Beobachter der Polizei, des Technischen Hilfswerks und der Bundeswehr vor Ort.

Nach gut zwei Stunden war die sogenannte Vollübung abgeschlossen. Oberhavels Sozialdezernent Matthias Rink (CDU), der für die Katastrophenschutzübung verantwortlich war, sagte in einem ersten Fazit: „Das Zusammenspiel der Einsatzkräfte hat gut funktioniert.“ Das zeige, dass man keine Angst haben müsse, falls eine tatsächliche Gefahr passiere.

Das brandenburgische Brand- und Katastrophenschutzgesetz schreibt vor, dass alle fünf Jahre eine Vollübung durchgeführt werden muss. Es fanden in Oberhavel bereits Übungen zu den Themen Waldbrand und ABC-Gefahrenlagen statt. Nach zwei Stunden stand in Velten jedenfalls fest: Die Zusammenarbeit zwischen Rettungseinheiten, Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden funktioniert.