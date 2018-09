Pflegerin erpresst Rentnerin und setzt Zimmer unter Wasser

Odin Tietsche

Schildow (MOZ) Ein wortwörtlich böses Erwachen gab es am Freitag für eine pflegebedürftige Frau in Schildow.

Die Pflegerin der Rentnerin hatte diese nicht nur im Schlaf bestohlen, sondern zugleich auch in mehreren Zimmern ihres Privathauses die Wasserhähne aufgedreht und die Abflüsse abgedichtet, sodass die Zimmer überflutet wurden. Anschließend verließ die Pflegerin, die der Rentnerin über eine polnische Agentur vermittelt wurde, das Haus und hinterließ dabei einen Zettel. Auf diesem forderte die Frau von der Rentnerin einen Geldbetrag, falls sie die von ihr gestohlenen Sachen wiederhaben will. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall.