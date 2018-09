Zwei Tage Tanz, Gesang und Jubel

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Etwa 500 Nachwuchskünstler aus Märkisch-Oderland, Polen und Berlin haben am Wochenende auf dem Seelower Marktplatz im Rahmen eines deutsch-polnischen Kinder- und Jugendfestivals eine beeindruckende Leistungsschau ihres Könnens abgeliefert. Insgesamt kamen mehr als 1000 Fans und Zuschauer.

Aller Anfang ist schwer. Und so begann die Premiere der Talentshow in Seelow mit einer technischen Panne: Beim Soundcheck klappte am Sonnabend Vormittag nicht viel. Die ersten Interpreten mussten warten. Darunter Kinder aus der Seelower Kita „Märchenland“ und die „Chamäleon-Kids“ aus der Grundschule.

Die Mädchen und Jungen aus der Schulband hatten eine starke Fangemeinde aus Eltern und Großeltern mitgebracht. Und auch Klassenleiterin Maren Hübner schwenkte vor der großen Bühne auf dem Marktplatz ein Band-Plakat. Denn im Vorfeld war mitgeteilt worden: Über die Vergabe der Sieger-Pokale entscheidet nicht nur die dreiköpfige Jury des Wettbewerbs, sondern auch das Publikum mit seinem Jubel. Den haben die Moderatoren Nina Coenen und Sami Alkomi jeweils gemessen.

Die „Chamäleon-Kids“ jedenfalls haben seit ihrem Auftritt einen neuen Fan: Heike-Doreen Klein, die Initiatorin und Cheforganisatorin der Kinder- und Jugendfestivals, das es seit 2001 in der Region gibt. Die deutsch-polnische Auflage in Seelow war eine Premiere.

„Diese jungen Musiker sind echt toll“, lobte die Vorsitzende des Förderkreis für künstlerische Jugendarbeit und meinte damit auch Bandleiterin Judith Leopold. Die musste, wie alle anderen Übungsleiter auch, vor der Bühne bleiben. „Wir haben fünf neue Bandmitglieder aus der 4. und 5. Klasse, die erst seit zwei Wochen dabei sind, aber unbedingt hier mitmachen wollten. Die haben jeden Tag und in jeder Pause geübt“, berichtete Judith Leopold.

Neben den Lokalmatadoren, die vor allem aus der Volks- und Showtanzgruppe Seelow und der Candy-Showtanzgruppe kamen, gab es viele Auftritte von Tanzgruppen und Bands aus Eggersdorf, Hönow und Heinersdorf sowie aus Berlin und Polen. Allein die Tanzgruppe „Quest“ aus Kostrzyn reiste mit rund 60 Akteuren und 40 Betreuern an.

Am Sonnabend Nachmittag stattete der Schirmherr des größten Kinder- und Jugendfestivals des Landes, Europa-Minister Stefan Ludwig (Linke) den Nachwuchskünstlern einen Besuch ab. Mit Seelows Bürgermeister Jörg Schröder überreichte er die ersten Urkunden und Pokale. Petrus war den Akteuren und Zuschauern nicht ganz bis zum Schluss am Sonntag gnädig.