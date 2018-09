Gesundheit von Kopf bis Fuß

Auch ein Gesundheitstag fängt mit dem Frühstück an: Claudia Büchel (r.) und Paula Wartenberg zeigen beim Mitmachkurs in der Lehrküche der Klinik in Bad Freienwalde, wie man sich gesund ernährt. Mit dabei: Patienten der Klinik aber auch interessierte Bad Freienwalder. © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Um das Thema Gesundheit in all seinen Facetten ging es am Sonnabend in der Kurstadt beim Gesundheitstag: Um Fitness und Fußpflege, Wellness und Wohlfühlen, um Atem schöpfen und Achtsamkeit, Muskelkater und Meditation.

Wer sich ein quasi ganzheitliches Wohlfühlprogramm verordnen wollte, der war am Sonnabend rund um die Kurklinik und das Kurmittelhaus genau richtig. Allerdings waren die Besucher gut beraten, das Programm im Vorfeld gut zu studieren, denn es gab so viele Angebote, dass man zielgerichtet „seine“ herausfiltern musste.

So zum Beispiel suchten Patientinnen der Kurklinik bei Kosmetikerin Inge Rothe im Kurmittelhaus Rat. Eine mit einer rheumatischen Erkrankung, die die Haut in Mitleidenschaft zieht und zu Spannungsgefühlen führt. „Wenn man chronisch krank ist, ist man froh über jede alternative Heilmethode“, sagte die Patientin. Und freute sich, dass es auch dazu viele Angebote gab. So zum Beispiel bei Ulf Wernicke. Der Reiki-Meister stellte im Kurmittelhaus seine Didgeridooklang- und Meridian-Druckpunktmassagen vor. Und erfüllte mit den Klängen das ganze Haus.

Um den Blutdruck und den Blutzucker der Teilnehmer des Gesundheitstages kümmerte sich Apotheker Robert Witzke. Konnte aber Entwarnung geben: „Bis auf ein paar Ausreißer geht es den Leuten sehr gut“, versicherte er.

„Für uns ist es wichtig, in der Stadt und für die Stadt mit unseren Angeboten präsent zu sein“, machte die Verwaltungschefin der Fachklinik, Kristin Schröder-Kolew, deutlich. Und freute sich, dass auch viele Kurstädter in den Kurpark gekommen waren.

Beginnend an der Gärtnerei, die zu Heilkräften von Pflanzen informierte, über kulinarische Genüsse an der „Blauen Zwiebel“ mit Blick auf den idyllischen Papenteich bis hoch zur Villa Austria, in der sich die Besucher auch über die Möglichkeiten der Gesundheitsförderung in Betrieben informieren konnten, reichte das umfangreiche Programm. „Wir waren im vergangenen Jahr das erste Mal dabei und unser Programm ist gut angenommen wurden“, sagte Sandra Baumgärtner. Gemeinsam mit ihrem Mann und den Mitarbeitern bot sie Zumba-Kurse für jedes Alter und jeden Konditionszustand an. „Wir wollen auch beweisen, dass im Kurviertel etwas los ist. Und zeigen Sport, der Spaß macht.“

Dass gesunde Ernährung Spaß macht und auch in den Alltag integriert werden kann, zeigten Claudia Büchel und Paula Wartenberg in der Lehrküche der Fachklinik. Gemeinsam mit Patienten und Besuchern des Gesundheitsstages und beginnend mit einem leckeren Frühstück starteten die beiden Diätassistentinnen in den Aktionstag. Der drehte sich im Untergeschoss der Klinik auch um das Thema Kürbis. Um das Thema Genuss ging es auch an den zahlreichen Ständen im Kurpark und in der Klinik, an denen es Kulinarisches aber auch Medizinisches zu kaufen gab.