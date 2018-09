Festival der Linksfüßer

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Neuruppin.In einem „Drei-Phasen-Spiel“ wie es Trainer Henry Bloch nannte, hatte sein Team zwei starke Hochs und nur ein kleines Tief. So sprang am Ende ein durchaus überzeugender 4:1 (2:1)-Erfolg des MSV Neuruppin gegen Grün-Weiß Lübben heraus. Vor allem, weil zwei Linksfüßer mächtig aufdrehten.

Allen voran Marcus Lemke bescherte mit einer Gala-Vorstellung dem MSV den zweiten Saisonsieg. Der Linksfuß legte einen Dreierpack inklusive Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 2:0 aufs Parkett. Ebenso brillant spielte Lukas Japs auf. Die beiden Linksfüßer wirbelten in der Neuruppiner Zentralen nach Belieben. Dazu kam ein immens lauffreudiger Dimitar Milushev, der einmal traf. Und in der Abwehr behielt Kevin Blumenthal einmal mehr den Überblick. „Insgesamt ein hochverdienter Sieg. Auch“, so Bloch, „wenn wir zwischendurch einmal den Faden verloren hatten.“

Es bleibt festzuhalten: Die Neuruppiner stutzten die zuletzt bärenstarken Lübbener (7:1 gegen Klosterfelde) wieder auf Normalmaß. Vor allem in den ersten 20 Minuten präsentierten sich die Hausherren omnipräsent, spielfreudig und haushoch überlegen. Lübben fand keinen Zugriff. Die Führung hätte daher noch höher ausfallen können. Bereits in der sechsten Minute traf Lemke zur Führung. Marcel Weckwerth hatte ein Zuspiel direkt in den Lauf des Blondschopfes gespielt, der vor dem Tor eiskalt blieb. Kurz darauf hatte er gar das 2:0 auf dem Fuß, doch Lübbens Markus Müller rettete für den bereits geschlagenen Keeper auf der Torlinie. Doch kurz darauf belohnte sich die Heimelf für eine couragierte Anfangsphase ein zweites Mal. Wieder hebelte ein Steilpass ins letzte Drittel die Lübbener Abwehr aus. Lemke startete durch, holte die Kugel vor der Torauslinie. Gleich vier Neuruppiner rückten im Sprint nach. Schließlich war der junge Bulgare Dimitar Milushev der Abnehmer im Zentrum. Tor.

Blau-Weiß spielte, Grün-Weiß lief hinterher. So sah es aus. Erst ein Geschenk der Heimelf kurz vor dem Pausenpfiff brachte die Gäste ins Spiel. Ein Abspielfehler in der eigenen Hälfte bestrafte der Gast auf dem Fuß. Trainer Bloch: „Das darf uns nicht passieren. Ich hatte extra noch zu Ruhe und Souveränität aufgefordert.“ Seine Worte fanden kein Gehör. Wohl auch die in der Halbzeitpause nicht. Denn plötzlich war beim MSV der Stecker gezogen. Schon nach wenigen Sekunden hatte Lübben die große Chance zum Ausgleich. Neuruppin kam nicht mehr in die Zweikämpfe. Zu Beginn der zweiten Hälfte bettelten die Gastgeber förmlich um den Ausgleich. „Wir haben Lübben mal machen lassen. Das geht natürlich nicht“, monierte MSV-Trainer Henry Bloch. „Wenn du Lübben nicht unter Druck setzt und bindest, dann kommt die Offensiv-Qualität zum Tragen.“ So wie in der 67. Minute, da hatte Grün-Weiß noch einmal die Möglichkeit, dem Spiel eine Wende zu geben. Doch weder Romano Lindner aus Nahdistanz – er traf den Ball nicht optimal – noch Johannes Neubauer im Nachschuss aus spitzem Winkel, wobei MSV-Torwart die Kugel mit etwas Glück abwehrte, waren erfolgreich. Doch die Neuruppiner fingen sich wieder. Die Wechsel auf den Außenbahnen griffen. Und ein feiner Spielzug führte zur Vorentscheidung. Martin Dombrowski schickte auf der rechten Seite den in den Strafraum gesprinteten Lukas Japs. Der legte auf Marcus Lemke ab. Drehung. Ball auf den starken linken Fuß gelegt. Trockener Abschluss aus sieben Metern. Tor. 3:1 (71.). Und auch den Schlusspunkt setzte der 27-Jährige. Erneut fruchtete die Dreier-Kombi Dombrowski, Japs, Lemke. Japs legte allein vor dem Torwart uneigennützig ab.

Der fünfte Spieltag findet am kommenden Sonntag, 30. September, statt. Der MSV empfängt Victoria Seelow. Anstoß ist um 14 Uhr.

MSV: Fraufarth – Krüger, Blumenthal, Horstmann – Müller (66. Vladimirov), Logins, Voelkel (66. Dombrowski) – Japs, Lemke – Weckwerth, Milushev (75. F. Riehl)

Lübben: Margraff – Leschnik, Leupold, Trehkopf, Herms – Müller, Gülzow (59. Lopes) – Gutar, Lindner, Neubauer (66. Albrecht) – Tola (81. Menzel)