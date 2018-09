Mit Leidenschaft an der Fernsteuerung

Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Der Lärmpegel steigt und fällt etwa wie bei der TV-Zusammenfassung der Formel 1. Doch anders als bei Sebastian Vettel und Co. sitzen die Piloten beim Meisterschaftsrennen der Rennserie-Nord am Sonnabend in Fürstenwalde nicht am Steuer ihrer Fahrzeuge.

Die Modellautos wären dafür auch zu klein, sie bilden echte Fahrzeuge im Maßstab 1:6 nach. Also stehen die Besitzer auf einer Holztribüne, etwa zehn Meter über der Rennstrecke aus Kunstrasen und Sand, die der MC Fürstenwalde am hintersten Ende der James-Watt-Straße hat.

Jeder Modellauto-Besitzer hält eine Fernbedienung in der Hand. Die hat rechts ein Rädchen, mit dem die Piloten ihr Gefährt lenken, und links einen Hebel, mit dem sie Gas geben. Für Stimmung sorgt Bjarne Hoellund. Der Rennleiter achtet auf die Einhaltung des Regelwerks; er steht neben den Fahrern auf der Tribüne und kommentiert das Geschehen auf dem Parcours live und sachkundig. Dank eines Mikrofons übertönt seine Stimme den Motorenlärm.

„Jetzt schnell wieder in den Rhythmus kommen“, feuert er einen Teilnehmer an, dessen Auto sich überschlagen hat. Ein Streckenposten läuft hin und stellt das Fahrzeug wieder auf die Bahn. 39 Teilnehmer sind am Start, maximal zehn nehmen an einem Lauf teil. Außerhalb des Parcours überprüft Florian Korbe sein Fahrzeug. Der 16-jährige ist über den Organisator, seinen Stiefvater Gerhard Umstädter, auf den Geschmack gekommen. „Nichts ist blöder, als wenn Du wegen einer billigen Schraube rausfliegst“, sagt Umstädter.