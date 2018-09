Auch Malen ist eine Wissenschaft

Jörg Hanisch

Neuzelle (MOZ) Erneut gab es am Wochenende einen Malerworkshop in Neuzelle, der sich an Anfänger richtete und in Farblehre, Techniken und Bildkompositionen einführen sollte.

„In den letzten drei Jahren hatte ich viele Künstler in der „Klostergalerie Martinus“ zu Gast, die bei mir ausstellten und bei den Kunden gab es nicht nur Neugier auf das Gezeigte sondern wurde auch der Wunsch wach, Malerei einmal selbst auszuprobieren. Ich fragte die Ausstellenden, ob sie sich vorstellen könnten, ihr Wissen weiter zu geben und einige bejahten das“, erzählt Manfred Hoffmann.

So kam es auch zum dritten Grundkurs am vergangenen Samstag in den Räumen des Gemeindezentrums. „Wir arbeiten in kleinen Gruppen mit maximal zehn Teilnehmern und bieten verschiedene Maltechniken an, gehen auf Porträt- und Landschaftsmalerei ein und hoffen immer, dass die Teilnehmer wieder kommen, da wir in Zukunft auch Erweiterungskurse anbieten wollen“, ergänzt der Galerist und übergibt nach der Begrüßung an Malerin Karin Hein aus Teichland.

Zunächst einmal scheint das Ganze eine recht theoretische und trockene Angelegenheit. Denn Farblehre muss sein. Da fallen Worte, wie Primär- und Sekundärfarben, Komplimentärfarben und die Nutzung dieser auf dem Papier. „Ja, Malen ist auch eine Wissenschaft, wenn etwas Vernünftiges herauskommen soll“, meint Karin Hein, während sie eine Farbtabelle hoch hält und erklärt, dass Rot, Blau und Gelb die Primärfarben sind, die sich durch keine anderen mischen lassen, aber die Mischung dieser Farben dann Sekundärfarben, wie Violett (Blau-Rot), Grün (Blau-Gelb) und Orange (Rot-Gelb) ergeben.

Scheinbar spielt auch die Anordnung der Farben im Farbkasten eine Rolle bzw. auf der Palette. „Sie können jetzt die ersten Pinseltupfen auf ihrem Papier machen“, ermuntert die Malerin ihre „Schüler“, die zunächst sehr zaghaft der Aufforderung nachkommen um sich im Laufe des Tages mit der Aquarell-Technik vertraut zu machen. Beispielbilder sind auf einer Stuhlreihe aufgestellt und vielleicht fällt die anfängliche Schüchternheit, ja Zaghaftigkeit gegenüber dem eigenen weißen Papier ab und am Ende entsteht ein eindrucksvolles Bild.