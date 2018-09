Fürstenberger Gesangverein sucht Nachwuchs

Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Stimmgewaltig und lediglich für Männer – das ist der Fürstenberger Gesangverein. Doch der Chor sei händeringend auf der Suche nach Nachwuchs, wie Dirigent Lutz Thiele sagt. Das Alter spiele dabei keine Rolle, das Geschlecht aber dann doch.

Diesmal ohne Gender, denn es geht tatsächlich nur um Männer. Sie sollten eine gute Stimme haben, Geselligkeit und Spaß an der Gemeinschaft mitbringen und ein Fabel für den Gesang haben. Wer das auf sich beziehen kann, ist beim Männergesangverein „MGV Germania 1885“ in Fürstenberg genau richtig, denn hier wird Nachwuchs gesucht. „Das Alter spielt dabei überhaupt keine Rolle.

Singen kann jeder und so freuen wir uns auch über jeden, der hier vorbeischaut“, sagt Dirigent Lutz Thiele, der wegen des Gesprächs kurzfristig die Probe unterbrach und damit schon zeigte, wie wichtig ihm dieses Thema ist.

Immer dienstags ab 19.30 Uhr wird im Fürstenberger Gesellschaftshaus „Schleichers“ geprobt und da bietet sich auch die Gelegenheit mal in den Chorgesang hineinzuhören und die Atmosphäre in sich aufzunehmen.

„Als ich hier vor einem Jahr vorbei kam, bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich mal mitsingen werde“, erinnert sich Marcus Eger und setzt fort: „Heute fühle ich mich richtig wohl hier, denn der Gesang ist das eine, der gesellige, ja man kann sagen familiäre Umgangston die andere Seite. Es ist eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, die ich nicht mehr misse möchte.“

Diese Worte kann Lutz Thiele nur unterstreichen. „Ich bin letztendlich durch meinen Vater her gekommen und wollte eigentlich gar nicht. Da habe ich kurzerhand meinen Freund mitgenommen und wir sind geblieben. Also Männer, bringt Eure Freunde mit und schaut bei uns rein“, wirbt er für Sängernachwuchs. Stimmgewaltig sind die rund 50 Kehlen schon und kommen beim Publikum immer wieder gut an - egal, ob beim Sängerfest, den Weihnachtsfeiern in der Region, Schlachte- und Plattenfest (Fasching). Und noch dazu kommt auch das Feiern unter den Gesangsfreunden nicht zu kurz. Regelmäßig treffen sich die Gesangsfreunde auch außerhalb der

Durchaus abweichend vom ersten Satz, spielen die unterstützenden Frauen dann doch wieder eine Rolle. Ohne sie, so scheine es eben auch beim Männergesangsverein nicht zu gehen. Da schließt sich der Kreis zur familiären Gemeinschaft, die Spaß machen kann, wenn man sich darauf einlässt.