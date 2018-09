Stadt wirbt bei der Messe Innotrans

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Erstmals haben mit Bürgermeister Frank Balzer und dem Bereichsleiter für Wirtschaftsmanagement, Frank-Uwe Gerlach, hochrangige Vertreter der Stadt die Logistik- und Verkehrsmesse Innotrans in Berlin auf dem Messegelände unterm Funkturm besucht. Dort kamen sie mit Firmen aus Deutschland sowie ausländischen Unternehmen ins Gespräch. Vordergründig warben beide Kommunalpolitiker um Wirtschaftsansiedlungen in der Stadt und der Region.

Einen Schwerpunkt bildete auf der Messe der Kontinent Asien. „Wir konnten dutzende gute Gespräche führen“, resümierte Frank Balzer. Er betonte, dass es durchweg „positiv verlaufene Begegnungen gewesen sind, die wir auf der Messe hatten. Und wir haben dabei auch gut unseren Standort, der eine Gemeinschaft im Regionalen Wachstumskern mit Frankfurt zusammen bildet, präsentieren können.“ Dadurch seien Kontakte geknüpft worden, „die wir in den kommenden Jahren vertiefen und erweitern wollen“, ergänzte Balzer.

Im Gegenzug zeigten die Unternehmen aus dem Produktions- und Technologiebereich der Bahn- und Schienenbranche zudem „großes Interesse, in Europa investieren zu wollen“. Darauf stelle man sich frühzeitig in Eisenhüttenstadt ein. „Wir wollen über die kommenden Jahre die Aufmerksamkeit für unseren Standort erhöhen und so gute Beziehungen zu den Firmen aufbauen, die wir jetzt getroffen haben“, sagte Frank Balzer abschließend.