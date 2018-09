Als der Lehrer im Plumpsklo eingesperrt wurde

Elke Lang

Woltersdorf (MOZ) Er wurde liebevoll Eckie genannt, und es war seine erste Abiturklasse. Sie war die Wilma und erhielt ihren Spitznamen in Ehrerbietung an die Leichtathletin Wilma Rudolph, und es war ihre erste Klasse überhaupt. Die Rede ist von dem damaligen Deutsch/Englisch-Lehrer Eckart Neumann und von der Biologie-Lehrerin Brigitta Rudolph. Beide waren am Sonnabend von Schöneiche beziehungsweise Rüdersdorf nach Woltersdorf gekommen, wo ihre Klassen 12b/1 und 12b/2 mit 37 Teilnehmern 50 Jahre Abitur in Rüdersdorf feierten.

Wie eng das Verhältnis damals zwischen Lehrern und Schülern gewesen sein muss, war an dem herzlichen Lachen erkennbar, mit dem alle die kleinen Geschichtchen begleiteten, die „Eckie“ zum Besten gab. „Wir waren begeistert von unserem Klassenlehrer“, sagt Wolfgang Groll aus Frankfurt. Er hatte zusammen mit Joachim Joecks aus Erkner, Christian Scheel aus Grünheide, Jochen Grunow aus Spreenhagen und Manfred Bürger aus Rüdersdorf das Treffen organisiert. Das Kompliment gab Eckart Neumann zurück: „Dieser Jahrgang war sehr angenehm, weil im weitesten Sinne vernünftig.“ Die Schüler kamen damals aus Rüdersdorf, Erkner, Woltersdorf, Schöneiche und Grünheide.

„Damals gab es nicht so viele Abiturienten wie heute, weil es streng nach Leistung ging“, erklärt Joachim Joecks mit Stolz das Vernünftigsein, obwohl es auch Streiche gab. Rudolf Sawitzi, der heute in Berlin lebt, erinnert sich mit Schmunzeln, dass sie mal einen Lehrer im Plumpsklo auf dem Hof eingesperrt hatten. „Wir hatten einen tollen kameradschaftlichen Zusammenhalt, waren eine gute Truppe, in der immer jeder offen seine Meinung gesagt hat, auch politisch.“

Beide Klassen mit insgesamt 49 Schülern absolvierten die EOS Rüdersdorf / Tasdorf mit Abitur und Berufsausbildung, eine Klasse lernte Betriebsschlosser oder Betonfacharbeiter, eine Chemiefacharbeiter oder Facharbeiter für Rinderzucht. Das erste Klassentreffen war 1995 von Petra Wockenfuß aus Schöneiche organisiert worden.

Viele ehemalige Mitschüler leben noch oder wieder in ihrem damaligen Ort. Am weitesten weg verschlagen hat es Wolfgang Matthes, der sein Zuhause in Eggendorf im Traunkreis in Österreich gefunden hat. Heidrun Just lebt in Essen, und Wolfgang Ertel aus der 12b/2 und Renate aus der 12b/1 leben als glückliches Paar in München.

Es wurden viele Erinnerungen ausgetauscht, auch an gemeinsame Klassenfahrten nach Suhl, Weimar und Born auf dem Darß und an monatliche gemeinsame Theaterbesuche in allen Sparten in Berlin. „Wir haben tolle Sachen gesehen, darunter ‚Arturo Ui‘ von Brecht“, kann sich Wolfgang Groll noch heute begeistern.