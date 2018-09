Grüne will zur Kommunalwahl antreten

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Einen Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen gibt es in Erkner nicht, einige Initiatoren hoffen aber auf eine baldige Gründung. Mit oder ohne Ortsverband will Mitglied Erdmute Scheufele nächstes Jahr für die Stadtverordnetenversammlung antreten. Das gab sie am Freitagabend bei zu einer Diskussionsrunde unter dem Motto „Wie kann ich mich in Erkner einmischen?“ bekannt, zu der sich etwa 25 Teilnehmer im Bildungszentrum Erkner einfanden. Veranstaltet hat sie ein Grünen-nahes Bildungswerk und die Kreistagsfraktion der Partei.

Zu den Teilnehmern zählten Kreis- und Landespolitiker der Grünen, aber auch die Hälfte der Linken-Fraktion im Stadtparlament. Ralf Schmilewski und Katja Kulitz aus Erkner, die bisher politisch nicht in Erscheinung getreten sind, nannten Ärger über AfD-Stände und den Wunsch, „dem Rechtsruck etwas entgegenzusetzen“, als Motiv für ihr Kommen. Roswitha Schreiner aus der Berliner Straße macht das Chemiewerk Sorgen.

In einem langen Austausch darüber, was in Erkner auf den Nägeln brennt, schälte sich das Thema „Digitale Kommune“ als das drängendste heraus. Die Qualität der Internet-Präsenz und des Bürgerinformationssystems zum Stadtparlament wurden bemängelt. Die Vertreter der Linken berichteten aus der einschlägigen Arbeitsgruppe, in der man auf einem guten Weg sei. Die jüngst von der Verwaltung vorgetragenen Datenschutz-Bedenken gegen eine Internet-Übertragung der Stadtverordnetenversammlungen wurden als unglaubhaft kritisiert.