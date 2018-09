Einheit machtlos gegen „Fußballverhinderer“

Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Einheit Bernau verliert das Spitzenspiel der Fußball-Brandenburgliga gegen den Werderaner FC Viktoria mit 3:4. Die Bernauer taten sich lange Zeit schwer gegen früh und energisch störende Gäste. Am Ende war sogar noch der Ausgleich drin.

Mit viel Druck bereits vor der Mittellinie ließen die Gäste von Beginn an die favorisierten Bernauer nicht zum Spielen kommen. Breit gestaffelt machten sie die Räume eng und boten so kaum Raum für Zuspiele. Bei eigenem Ballbesitz ging es dann schnell in die Spitze. Wie vorm 1:0 für Werder, als Rafael Conrado Prudente per Kopf einen langen Einwurf von André Leimbach vollendete (8.). Einen Angriff der Gäste konnte Einheit nicht klären, über mehrere Stationen flog das Leder immer wieder in den Bernauer Nachmittagshimmel. Dann fiel der Ball buchstäblich Bastian Moryson vor die Füße, der mit einer Bogenlampe ins obere Eck aus 20 Metern Einheit-Keeper Niklaas Seifarth zum 2:0 überwand (11.). Wirklich zwingende Torsituationen gab es auf Bernauer Seite kaum. Volkan Altin, allein auf Gästekeeper Adrian Sommerfeld zulaufend (17.), und Maximilian Walter, Schuss aus 15 Metern (23.), mühten sich genauso erfolglos wie der emsige Sebastian Wladyko.Eine Standardsituation führte zum 3:0. Fast von der Mittellinie schlug André Leimbach das Leder in den Sechzehner der Gastgeber, wo Ondrej Suchacek fast unbedrängt zum 3:0 einköpfen konnte (37.). Kurz vor dem Pausenpfiff eine kuriose Situation. André Leimbach will den Ball am eigener Strafraum wegschlagen, trifft jedoch Julian Graf und von dessen Körper flog der Ball über den Keeper hinweg zum 1:3 ins Tor (46.). Ein Bemühen konnte man Einheit nicht absprechen, aber sie fanden nicht die spielerischen Mittel gegen kämpfende Gäste.

Nach dem Wechsel wirkte Bernau in der Offensive engagierter. Max Gerhard kam einige Male über die rechte Seite nach vorn, doch dessen Hereingaben fanden kaum Abnehmer. Stattdessen fast eine identische Situation wie schon beim 3:0. Ein Freistoß der Gäste von André Leimbach, den diesmal Rafael Conrado Prudente wiederum unbedrängt im Tor zur 4:1-Gästeführung versenkte (58.). Vorangegangen war ein vom Schiedsrichter geahndetes, jedoch zweifelhaftes Foul, als sich Askar Harjehusen bei einem Zweikampf schreiend fallen ließ. Ein regelkonformer Standard war es dann auch auf der Gegenseite, der zum 2:4 führt (74.). Eine Ecke von Max Gerhard drückte Andrew Lubega im Nachsetzen über die Linie. Bernau drückte nun mächtig, ließ in die Gegenrichtung nicht mehr viel zu. Eine Hereingabe von Max Gerhard, der immer wieder den Ball auf seiner rechten Seite nach vorn trieb, verwandelte Maximilian Walter per Kopf (87.).

„Wir haben unsere Chancen nicht gemacht. Ich habe eines unser besten Saisonspiele gesehen, aber gegen Fußballverhinderer kannst du nichts ausrichten“, sagte ein enttäuschter Einheit-Coach Nico Thomaschewski in Richtung seines Kollegen Martin Nitzsche. Der konterte: „Im Spielerischen können wir nicht mit Einheit mithalten, deshalb haben wir diese Taktik gewählt, und die war eben erfolgreich.“ Die Schuld an der knappen Niederlage wollte Thomaschewski jedoch nicht bei anderen suchen, sondern an der eigenen Chancenverwertung festmachen.

Bernau: Niklaas Seifarth – Fritz Söllner (46. Timm Gromelski), Tom Schneider, Julian Graf – Max Gerhard, Martin Lange, Luc-Stephane Nkok, Philip Opitz (46. Andrew Lubega) – Volkan Altin – Maximilian Walter, Sebastian Wladyko (66. Ricky Ziegler)