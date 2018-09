Preussen trennt sich torlos vom Aufsteiger

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Torlos trennten sich Preussen Eberswalde und der Neuling der Fußball-Brandenburgiga, Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf.Ein gewichtiger Grund für das Unentschieden in diesem Spiel mit viel Tempo und meist auf Augenhöhe war die hervorragende Defensivarbeit auf beiden Seiten.

Die Preussen-Elf hatte sofort die Akzente im Spiel gesetzt. Blau-Weiß sondierte erst mal den Gegner, baute auf Sicherheit und seine schnellen Stürmer Silvan Küter und Thomas Guggenberger. Ein Zuspiel von Moris Fikic, der agile Chinonso Okoro startete durch. Allein vor Florian Rudolph, schob Preussens Stürmer den Ball am Torwart vorbei, aber auch Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Danach verlagerte sich das Geschehen zusehend ins Mittelfeld. Die Distanzschüsse waren selten eine Herausforderung an die Torleute. Die Preussen-Stürmer hatten es sichtbar schwer gegen die Gästeabwehr um Kapitän Resad Demann. Und dann war da ja noch Rudolph zwischen den Pfosten, der Okoro und El-Moghrabi schier zur Verzweiflung brachte. Dann ein schöner Kopfball-Treffer von Marcin Dymek nach einem Freistoß (34.). Doch der Schiedsrichter-Assistent sah ein knappes Abseits. Danach verflachte die Partie etwas und so wurden torlos die Seiten gewechselt.

Wieder setzten die Preussen die ersten Akzente und schossen Torwart Rudolph warm. War er doch mal geschlagen, stand ein Verteidiger auf der Torlinie und vereitelte eine Eberswalder Führung (49./50./78.). Es folgte auf der Gegenseite die wohl beste Eberswalder Führungschance. Neuzugang Shutaro Muraguchi, gerade eingewechselt in seinem ersten Pflichtspiel, setzte sich zur Grundlinie durch, flankte perfekt auf seinen Stürmer El-Moghrabi vorm Tor. Der donnert aus wenigen Metern freistehend den Ball an die Querlatte (78.). Es blieb die hochkarätigste Tormöglichkeit im Spiel. (ug)

Eberswalde: Jacek Malanowski – Tobias Koepnick, Marcin Dymek, Lars Schöffel - Nick Lange (83. Florian Groß), Steven Zimmermann, Grzegorz Pawlowski, Moris Fikic, Marvin Wegner (72. Shutaro Muraguchi) – Chinonso Solomon Okoro, Arafa El-Moghrabi