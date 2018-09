Gäste zerstören den Rhythmus

Jürgen Kern

Angermünde Der Angermünder FC musste in seinem dritten Landesliga-Saisonspiel gegen die Fußballer vom SC Oberhavel Velten mit dem 0:1 seine erste Niederlage hinnehmen. Diese Partie ähnelte fast einer „Blaupause“ jener Begegnung, die in der Rückrunde der Vorsaison mit 2:3 verloren ging.

Wieder kamen die Uckermärker mit den Veltenern nicht so richtig zurecht – die Gäste taten auch diesmal alles, um den Spielrhythmus der Heimelf bei Behandlungen nach Verletzungen zu unterbrechen. Ein Deja vu der besonderen Art erlebten die Angermünder in der Schlussphase, als das Handspiel im Strafraum von Kapitän Kevin Purmann vom Referee Dominik Kolm nicht als ein solches bewertet wurde. In Velten vor fünf Monaten war dem AFC so viel Wohlwollen bei einer ähnlichen Szene nicht entgegengebracht worden.

Die Stärken der Platzherren lagen eindeutig in einer guten ersten Halbzeit. Sie begannen gleich flott, wollten mit Macht das Spiel bestimmen, aber die Aufbauversuche waren in den ersten Minuten einfach nicht präzise genug. Mit langen Bällen war die kompakt stehende Gäste-Abwehr nicht zu beeindrucken, dann schon eher durch den Eckball von Ian Beckmann (10.). Anschließend eroberte noch Dominik Fuchs das Leder, aber Eric Ziese traf das Tor nicht. Im Konter war jedoch auf einmal der schnelle Steven Goetsch in der Mitte durch. Mit toller Parade verhinderte Kevin Oppelt das 0:1. Auf der Gegenseite leistete sich Tormann Christian Strehk bei einem versuchten Abschlag einen „Riesenklops“ – der Ball stieg hoch in die Luft, das Tor vor AFC-Angreifer Kaan Ergün war leer, aber der behielt nicht die nötige Ruhe. Was für eine Möglichkeit (18.)!

Zwei Minuten später die nächste prima Chance für Ziese: Mit einer starken Reaktion bügelte Strehk seinen vorherigen Fehler wieder aus. Auch einen Beckmann-Freistoß faustete er geistesgegenwärtig ins Aus (25.). Gerade in dieser Phase griff Schiedsrichter Dominik Kolm mit Gelb für Fuchs (27.) und Tony Franke (29.) rigoros ins Spiel ein – zwei Karten ohne besondere Vorgeschichte. Danach ging zur Abwechslung wieder einmal Velten in die Offensive: Nach AFC-Ballverlust im Mittelfeld spielten sich die Oberhavel-Kicker gefällig durch und Nino Purrmann setzte das Leder an den Pfosten (32.). Kurz darauf eröffnete Beckmann den nächsten Angriff, über Ergün kam der Ball zum freien Martin Oertel, der jedoch generell in dieser Partie kein Schussglück entwickelte.

Auch die ersten Minuten nach der Pause gehörten dem AFC: Florian Kunze setzte das Leder am Tor vorbei, an Ergüns Schuss nach langem Oppelt-Abschlag bekam der SCO-Keeper die Hände noch dran. Seine prächtige Fußparade ließ Ergün schließlich nochmals verzweifeln (54.). Das war es dann aber auch für die Platzherren – die stärkste Phase der Randberliner begann. Der Druck auf das Angermünder Tor wuchs immer mehr. Nach gut einer Stunde holte Tobias Koß mit letztem Einsatz einen Ball von der Torlinie. Der Treffer des Tages entsprang dann einer Strafraumszene, in der Tobias Schuchert zum Sündenbock erklärt wurde. Den umstrittenen Strafstoß verwandelte Nino Purrmann nervenstark (0:1/68.). Schuchert musste mit Gelb leben und empfing nach einer Torwartbehinderung noch Gelb/Rot (83.).

Nach dem Elfmetertor brachten die Angermünder nicht mehr viel auf die Reihe. Gefasst und sportlich nahm Trainer Matthias Kandula die Niederlage hin und verwies auf die vorhandenen, aber nicht genutzten Chancen seines Teams insbesondere im ersten Spielabschnitt.

Am Sonntag geht es zum Auftakt einer vollgepackten „englischen Woche“ mit drei Partien binnen sechs Tagen zum Schlusslicht nach Perleberg, ehe am Tag der Deutschen Einheit der souveräne Tabellenführer RSV Eintracht im Jahnstadion anreist.