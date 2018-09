Viel Lob von allen Seiten

Internationaler deutscher Vize-Meister in der O-350: Ingo Heppner von Gastgeber MRC Berlin nutzte die Rennen zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft am Wochenende in Tschechien. © Foto: Alexander Winkler

Roland Hanke

Bad Saarow (MOZ) Eine viel beachtete und gelungene Rückkehr auf den Scharmützelsee feierte der Motorboot-Rennsport in Bad Saarow. Rund 5000 Zuschauer verfolgten die vom MRC Berlin organisierten Rennen der Formel 2 und in den Klassen O-350 sowie OSY-400.

Organisationsleiter Björn Emmerich vom MRC Berlin war dann auch nach den beiden Renntagen am Freitag und Sonnabend hoch zufrieden, dass „alles geklappt hat und es keine Unfälle gab. Und besonders gefreut hat uns die durchweg positive Resonanz für unsere Veranstaltung“, sagte der 38-Jährige nach seiner gelungenen Premiere als Organistions-Chef. Der Grünheider, der seit 14 Jahren das erfolgreiche VRP Factory Team im Motorboot-Rennsport organisiert, schickte dann auch ein „großes Dankeschön an alle freiwilligen Helfer, Sportler, Unterstützer, Zuschauer und natürlich an die Gemeinde Bad Saarow. Bürgermeisterin Anke Hirschmann war vor Ort und zeigte sich begeistert.“

Und nicht nur sie, sondern auch die Zuschauer am Scharmützelsee, auf dem letztmals am 14. August 1988 Motorboot-Rennen ausgetragen wurden. Unter den Besuchern am Sonnabend war zum Beispiel Motorboot-Rennfahrer Peter Heibuch aus Neu Zittau, der mit seiner Frau Ingrid die Rennen verfolgte. „Das ist eine schöne Sache auf einer sehr schönen Location“, sagt der 63-Jährige, der Deutscher Meister in der Formel R 1000 ist und inzwischen auch die Führung in der Europameisterschaft übernommen hat. „Vielleicht könnte man ja das nächste Mal einen Titelkampf nach Bad Saarow holen.“

Darüber würde sich auch auch Franz Berger, Vorsitzender des Kreistages von Oder-Spree, freuen, der erstmals bei einem Motorboot-Rennen war. „Das ist eine spannende Angelegenheit. Es wäre schön, wenn sich dies wieder in Bad Saarow etablieren würde. Eine internationale Meisterschaft auf dem Scharmützelsee könnte möglicherweise auch der Region einen weiteren Schub geben.“

Die Macher vom MRC Berlin haben so etwas auch vor. „Wenn wir für das nächste Jahr wieder alle Genehmigungen für den Scharmützelsee in Bad Saarow bekommen, wollen wir die Europameisterschaft der Formel 500 austragen“, sagt Björn Emmerich. Sicherlich sei dann auch eine Internationale Deutsche Meisterschaft in der Formel 2 möglich.

Letztere hat mit ihren bis zu 200 km/h schnellen Booten schon mal einen Vorgeschmack für Highspeed auf dem Wasser geliefert. Es waren zwar nur drei dieser Powerboote mit rund 225 PS am Start, „doch für den Anfang war das gut“, erklärt Emmerich. Den Sieg auf dem Scharmützelsee holte sich der Norweger Frode Sundsdal, der alle drei Wertungsläufe gewann. Zweiter wurde Nick Bisterfeld aus Hückeswagen (bei Köln) vor dem Österreicher Rupert Tempfer.

Sundsdal war am Freitag der einzige Rennfahrer, der auf dem See trainieren konnte, denn für die kleineren Bootsklassen waren die Wellen zu hoch. Deshalb wurde auch die Anzahl der Wertungsläufe der Klassen OSY-400 und O-350 von vier auf zwei reduziert. Die stiegen am Sonnabend, wobei sich der Tscheche David Loukotka mit zwei Siegen den Titel Internationaler Deutscher Meister sicherte.

Zweite wurde der Lokalmatador von Gastgeber MRC Berlin, Ingo Hepner, vor Richard Güll aus Berlin-Grünau. „Die zwei Läufe waren eine gut Vorbereitung auf die Europameisterschaft am kommenden Wochenende im tschechischen Jedovnice“, erklärt der 47-jährige Hepner, der nach einem Propellerschaden im ersten Rennen einiges ausprobiert hat. „Ich will bei der EM auch um einen Podestplatz mitfahren“, sagt der Berliner, der nach einem scheren Unfall vor zwei Jahren wiederbelebt werden musste, aber trotzdem weiterhin viel Spaß am Motorboot-Rennsport hat. „Die Veranstaltung in Bad Saarow war ganz prima. Ich würde hier nächstes Jahr gern wieder fahren.“

Das könnte sich wohl auch der Chemnitzer Thomas Trabitzsch vorstellen, der mit seinem O-125-Boot mit zwei Siegen in der Klasse OSY-400 vor dem Polen Aleksander Golinski gewann. Hier war mit Todd Anderson (5.) auch ein Fahrer aus den USA am Start. Internationales Flair also am Scharmützelsee, das bei möglichen Rennen im nächsten Jahr wohl noch größer werden dürfte.