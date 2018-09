Dem Favoriten die Grenzen aufgezeigt

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt hat seine erste Heimniederlage in dieser Saison kassiert. Er unterlag dem Meisterschaftsanwärter FSV Bernau mit 1:2 (0:0).

Zunächst hatte viel auf einen hohen Gäste-Sieg hingedeutet. Während dem FC Eisenhüttenstadt kaum ein torgefährlicher Zug in Richtung Tor gelang, dominierten die Randberliner die Partie und kamen auch zu ettlichen Abschlüssen. Viel lief dabei über Kim Schwager, der auch die Freistöße ausführte. Allerdings ließen die aufmerksam verteidigenden Gastgeber klare Torchancen kaum zu. So probierten es die Gäste vornehmlich aus der Distanz. In der 14. Minute traf Schwager aus etwa 25 Metern das Quergestänge. Einen Freistoß von Georg Machut bekam der Eisenhüttenstädter Schlussmann Martin Stemmler erst im Nachfassen unter Kontrolle (20.), gegen den durchgelaufenen Justin Pehl rettete er im Herauslaufen stark (26.), zudem setzte Pehl den Ball nach einer Flanke von Schwager knapp über das Tor (22.). Nachdem Schwager einen Abpraller aus der Distanz knapp neben den Pfosten setzte (31.), kamen die Gastgeber besser ins Spiel, ohne jedoch mit Ausnahme eines Freistoßes von Mariusz Wolbaum unmittelbar vor dem Pausenpfiff Torchancen zu besitzen. Stattdessen musste Stemmler in höchster Not gegen den durchgelaufenen Machut retten (44.).

Der Eisenhüttenstädter Trainer Andreas Schmidt war zur Pause zufrieden. „Wir wussten, dass die Bernauer spielerisch stark sind und auch zu Abschlüssen kommen. Das hat die Mannschaft gut verteidigt, stand tief, machte die Räume eng und ließ die klaren Chancen nicht zu.“

Auch an der Nachpausen-Leistung hatte er wenig auszusetzen. Denn die Gastgeber erkämpften sich ein Gleichgewicht, wobei die Gäste erwartungsgemäß weiterhin spielerisch die feinere Klinge schlugen. Doch nun schluderten die Bernauer nicht mehr ganz so mit ihren Chancen. Dafür nutzten sie ihre beste in der 49. Minute durch Philipp Wannke. Da hatte sich Ümit Ejder auf der rechten Seite durchgesetzt und der völlig freie Philipp Wannke verwertete die hohe Hereingabe aus Nahdistanz. Nun kamen auch die Gastgeber zu ihren Chancen. Nachdem Wolbaum noch eigensinnig abschloss, anstatt den mitgelaufenen Geoges Florent Mooh Djike anzuspielen (57.), glich der Kameruner Mooh Djike in der 68. Minute unter Mithilfe von Torwart Danny Kempter im Nachsetzen aus Nahdistanz aus. Nach einem bereits geblockten Angriff von Wolbaum hatte der eingewechselte Hermann Wamba Tsafack in Bedrängnis noch von der linken Seite in Richtung rechten Pfosten geflankt.

Die Bernauer behielten zwar spielerisch ein Übergewicht, doch war schon ein Sonntagsschuss von Schwager aus 30 Metern in den Winkel nötig, um erneut in Führung zu gehen. Der FC Eisenhüttenstadt stemmte sich in der Schlussphase vehement gegen die Niederlage, doch Damir Covic schlug einen Ball von Mooh Djike von der Linie (89.) und Kempter kratzte in der Nachspielzeit noch einen Volleyschuss von Mooh Djike aus dem Winkel. Auch ein Freistoß von Wolbaum in den Schluss-Sekunden in den Torraum brachte nichts mehr, sogar Torwart Stemmler war in den Bernauer Strafraum gelaufen. Hingegen hätten die Gäste nach einem Angriff in die entblößte Eisenhüttenstädter Deckung noch erhöhen können, der schnelle Johann Krüger schlug für seinen bereits geschlagenen Torwart noch den Ball von der Linie (87.). Auch in der ersten halben Stunde hatte der 18-Jährige zweimal seinen Bernauer Gegenspielern noch an der Strafraumgrenze den Ball abgelaufen.

Nach diesem knapp verlorenen Kampf gegen einen spielerisch fast übermächtigen Kontrahenten verließen die Eisenhüttenstädter keineswegs gesenkten Hauptes das Spielfeld. Im Gegenteil – sie klatschten sich ab und holten sich wenig später nahezu folgerichtig auch noch das Lob ihres Trainers ab: „Das war eine geschlossene und ordentliche Mannschaftsleistung. Körperlich und spielerisch habt ihr alles gebracht, ihr habt das taktische Konzept eingehalten. Ihr habt dem Gegner seine Grenzen aufgezeigt. Ich kann Euch keinen Vorwurf machen. Mindestens ein Punkt wäre heute verdient gewesen.“

FC Eisenhüttenstadt: Martin Stemmler – David Steinbeiß, Michel Becker, Tobias Perlwitz – Erik Schack, Kevin Kahlisch – Johann Krüger, Mariusz Wolbaum, Christoph Krüger (67. Hermann Wamba Tsafack) – Benjamin Lommatzsch (80. Hoang Sa Nguyen Ngoc), Georges Florent Mooh Djike

FSV Bernau: Danny Kempter – Christian Amuri, Damir Coric, Thorben Schöffel, Philipp Wannke (66. Alexander Schadow) – Justin Pehl (66. Ceif Ben-Abdallah), Ümit Ejder, Lenny Canalis Wandel, Milos Savkovic – Kim Schwager (86. Nicolai Heidrich), Georg Machut

Schiedsrichter: Robert Nitz (Seelow) – Zuschauer: 81