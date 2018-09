FV Erkner gibt 2:0-Führung aus der Hand

Roland Hanke

Erkner (MOZ) Mit einem Remis endete am 4. Spieltag der Fußball-Landesliga Süd das Nachbarschaftsduell zwischen dem FV Erkner und Blau-Weiß Briesen. Die Gastgeber gaben am Freitagabend unter Flutlicht eine 2:0-Führung nach 66 Minuten noch aus der Hand, bleiben nach dem 2:2 (0:0) aber weiter ungeschlagen Zweiter.

Der FV Erkner hatte in der Partie bei Dauerregen bereits in der ersten Halbzeit drei klare Chancen ausgealssen. In der 22. Minute lenkte Briesens Torwart Gerrad Binder einen Schuss von Paul Röwer an die Latte. Nur drei Minuten später schickte Erkners Karam Al Maliji Stürmer Röwer in die Spitze, doch Torwart Binder war erneut zur Stelle und rettete im Strafraum. Und nach einem Freistoß von Enrico Schulz köpfte Maximilian Friedrich den Ball ans Außennetz (42.).

Die Briesener hatten eine Minute zuvor ihre erste Chance, doch der Schuss von Dennis Lucke war leichte Beute für FVE-Torwart Marco Schlausch. Der im Sommer vom Storkower SC gekommene Keeper hatte seinen ersten Einsatz in der Landesliga bei den Erkneranern.

In der zweiten Halbzeit waren zunächst die Gastgeber am Drücker. Drei Minuten nach Wiederanpfiff stellte Röwer seine Torjäger-Qualitäten erneut unter Beweis. Er bekam eine Kopfball-Ablage genau auf den Fuß und vollendete. Danach wurde die Partie auf rutschigem Rasen hektischer und nahm langsam Derby-Züge an. Doch es sollte bis zur 66. Minute dauern, ehe der nächste Treffer fiel. Der gerade eingewechselte Robert Szczegula bekam einen langen Ball serviert und zog im Strafraum zum 2:0 ab. Da war er gerade 30 Sekunden auf dem Platz.

Doch die Freude der Hausherren sollte nur zwei Minuten andauern, denn die Blau-Weißen kamen zum Anschlusstor. Dennis Lucke verwerte eine Flanke von der rechten Seite aus acht metern Entfernung. Nun witterten die Odervorländer Morgenluft und drängten auf den Ausgleich. Zunächst schoss Briesens Kapitän Mathias Klein aus neun Metern knapp neben das Tor (81.). Doch zwei Minuten später köpfte er den Ball zu Toni Moritz, der zum 2:2 verwandelte.

Danach ging es auf dem Platz hin und her, Konter oder lange Bälle konnten von beiden Teams im Derby-Fight in der Schlussphase aber nicht mehr verwertet werden. „Es war das erwartet schwere Spiel. Es ist natürlich ärgerlich, ein 2:0 noch aus der Hand zu geben“, sagte FVE-Trainer Heiko Schickgram. „Doch wir sind weiter ungeschlagen und unsere Mannschaft hat das gut gemacht.“ Briesens Coach Ronny Pesch stand die Freude im Gesicht geschrieben: „Nach der ängstlichen ersten Halbzeit hat unsere junge Truppe mit Leidenschaft gespielt und sich den Ausgleich verdient.“