Ein Abend zum Vergessen

Georgios Tsapanos

Altlandsberg Die Handball-Frauen des MTV Altlandsberg unterlagen der Vertretung des SV Grün-Weiß Schwerin deutlich mit 24:32 (11:16) und bleiben damit sowohl hinter den Erwartungen ihrer Fans wie hinter ihren eigenen Ansprüchen zurück. Es war das erste Heimspiel des MTV in der neuen Saison der 3. Liga.

Ob es an Schwerin lagt? Oder daran, dass man sich zu viel vorgenommen hatte? Man konnte nicht erkennen, warum die Frauen des MTV so einknickten. Was man nach den 60 Minuten in der Altandsberger Erlengrund-Halle aber ganz bestimmt wusste, die Schützlinge von MTV-Coach Sebastian Grenz hatten keine Minute die Möglichkeit, das Spiel selbst zu gestalten.

„Sie waren nicht mal annähernd auf Schlagdistanz herangekommen“, zeigte sich auch MTV-Vorsitzender André Witkowski enttäuscht. Und dabei hatten sie sich doch alle so viel vorgenommen.

Der Auswärtssieg der Frauen aus Schwerin geht voll und ganz in Ordnung. Sie waren schneller, deutlich engagierter und in der Spielweise auch gewitzter. Und, wie das Ergebnis es deutlich widerspiegelt, sie waren torgefährlicher als die Altlandsbergerinnen. Oder mit einem Wort: Die Schwerinerinnen waren besser.

Das ist gerade deshalb für alle beim MTV auf und neben der Platte so enttäuschend, weil sich alle so viel vorgenommen bzw. erhofft hatten. Auch das Buxtehude-Spiel am vergangenen Wochenende war verloren gegangen. Aber das war fern der Heimat geschehen. Und 40 Minuten lang hatte die Altlandsberger Reisegruppe dort sogar geführt. Alles was an dieser Begegnung gut gewesen war, sollte mit in das Heimspiel genommen und alles was nicht so gut gewesen war, sollte besser gemacht werden.

Nichts wurde besser. Fehlgeleitete Abspiele. Fahrlässige Abschlüsse. Fast alle auf Altlandsberger Seite hatten einen gebrauchten Tag. Der am tragischsten wohl in den Augen von Manja Berger und Sophia Mattisseck gewesen sein muss. Denn Berger lieferte ein sehr gutes, Mattisseck sogar ihr vielleicht bisher bestes Spiel im MTV-Dress ab. Aber wie kann man das genießen oder sich gar darüber freuen, wenn der Rest ein kompletter Ausfall ist?

Auf die Frage, wieso sie so ernst schauen würde, konterte Sophia Mattisseck jedenfalls mit der an diesem Abend einzig korrekten Antwort: „Nun, wir haben verloren.“

Es kann nach einer solchen Enttäuschung nur eine Reaktion gebe: Haken dran. Es gilt trotzdem, Köpfe frei machen und ab sofort volle Konzentration auf die Vorbereitung auf das nächste Auswärtsspiel gegen die TSG Wismar. Die Truppe nämlich hat gerade in Hildesheim bei der dortigen Eintracht mit 21:20 gewonnen. Übrigens. die gleiche Mannschaft hatte wiederum eine Woche zuvor in Schwerin mit 25:22 gewonnen.