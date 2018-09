Markus Derling bleibt Präsident

1. FCF

Frankfurt (Oder) Auf seiner Mitgliederversammlung hat der 1. FC Frankfurt die personellen Weichen für die kommenden drei Jahre gestellt. Bei den Wahlen wurde Markus Derling einstimmig als Präsident bestätigt. Die Mitglieder erteilten ebenfalls Manuela Weigelt (Vorstand Organisation), André Wolff (Vorstand Sport) und Thomas Bleck (Vorstand Wirtschaft/Marketing) das Mandat als Stellvertreter.

Während Mandy Hallasch (Vereinsleben/Elternkontakte) neu in den insgesamt neunköpfigen Vorstand gewählt wurde und sich nach eigenen Worten für ein noch intensiveres Miteinander aller Vereinsmitglieder einsetzen will, wurden Andreas Dammköhler und Matthias Duden verabschiedet und ihnen für die Arbeit gedankt. Letzterer übernimmt im Verein eine neue Funktion als zweiter Rechnungsprüfer. Ebenfalls bestätigt wurden die Mitglieder des Ehrenrates Rolf Strecke (Sprecher), Hartmut Liesegang und Dirk Konzer.

Präsident Markus Derling nannte in seinem Rechenschaftsbericht die aktuelle Mitgliederzahl von 363. Der 1. FCF betreut 198 Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 18 Jahren, die in 14 Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Er hob hervor, dass insbesondere die Trainerausbildung und Qualifizierung konsequent weiter geführt wird, um das hohe Niveau der Nachwuchsabteilung in enger Kooperation mit der Sportschule auch in Zukunft zu sichern.

Der Oberliga-Abstieg war nach den Worten des Präsidenten eine herbe Enttäuschung. Allerdings bleibt mit der eingespielten Mannschaft, dem neuen sportlichen Leiter Axel Geisler und dem neuen Cheftrainer Jan Mutschler die Oberliga fest im Blick. Umso erfreulicher sei, dass sich die C-Junioren des Vereins erneut in der Regionalliga, der höchsten deutschen Spielklasse für diese Altersgruppe, bewährt haben. Bemerkenswert auch die positive Entwicklung bei den Fußball-Frauen. Sie wagten den Sprung in die Landesliga und damit auf das Großfeld.

Der Verein würdigte in der Versammlung wieder besondere Leistungen von Ehrenamtlern. Geehrt wurden Yvonne Röwert u. a. für ihr Engagement beim Aufbau einer Mädchenmannschaft, Marco Möbius als Trainer im Nachwuchsbereich, Thoralf Schrot als Hauptorganisator der Fußball-Camps und Frank Schömann, der den facebook-Auftritt des Vereins und die Fanartikel-Plattform verantwortet.