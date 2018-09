Kampf um Bronze knapp verpasst

Jörg Richter

Trnava Gekämpft, alles gegeben und doch verloren, so lässt sich der Hoffnungsrundenkampf von Ringerin Eyleen Sewina im Limit bis 65 kg bei den Weltmeisterschaften der Junioren in Trnava (Slowakei) beschreiben.

Die Ringerin aus Greiz, die am Bundesleistungszentrum in Frankfurt trainiert, hatte ihren Auftaktkampf gegen die Japanerin Miyu Imai mit 0:10 Punkten verloren, wobei die Japanerinnen diesen Titelkämpfen ihren Stempel aufdrückten. Mit souveräner Leistung kämpfte sich Imai ins Finale, damit konnte Sewina in der Hoffnungsrunde erneut ins Kampfgeschehen eingreifen. So stand die Deutsche Juniorenmeisterin der russischen Ringerin Albina Khripkova gegenüber. Nach einem Konter lag Eyleen Sewina mit 0:2 zurück, startete dann eine ganze Flut von Angriffen, die jedoch von der Russin allesamt abgeblockt wurden. Bis auf einen Punkt durch eine Passivitätsverwarnung kam nichts Zählbares für die deutsche Ringerin zum 1:2-Endstand heraus. Diese Niederlage bedeutete das endgültige Aus für die EM-Vizemeisterin.

„Schade, Eyleen hat alles in die Waagschale geworfen, einen Angriff nach dem anderen gestartet. Ich kann ihr keinen Vorwurf machen“, so Trainer Michael Kothe, der am Olympiastützpunkt Frankfurt den Frauenbereich betreut. „Jetzt heißt es, nach vorn schauen“, war Kothe und noch viel mehr Sewina selbst die Enttäuschung anzusehen, denn mit einem Sieg wäre die Bronzemedaille in greifbare Nähe gerückt.

Serena Bölke (57 kg/RSV Hansa Frankfurt) stand bei ihrem Auftaktduell gegen Andoriahanako Sawa, eine weitere japanische Überfliegerin, beim 0:10 auf verlorenem Posten, rutschte aber ebenfalls in die Hoffnungsrunde, da Sawa das Finale erreichte. Dort traf die Ringerin aus dem Bundes-Leistungszentrum auf die Kanadierin Hannah Taylor, die mit kraftvollen Angriffen Punkt für Punkt zum 10:0-Abbruchsieg durch technische Überlegenheit erzielte. Damit war auch Bölke aus dem Kampfgeschehen ausgeschieden.

Gar nicht in ihre Kämpfe kam Debora Lawnitzak (59 kg/SV Luftfahrt Berlin), die in der Qualifikation gegen die spätere Weltmeisterin Anastasia Nichita (Moldawien) mit 2:12 Punkten unterlag. In der Hoffnungsrunde unterlag Lawnitzak der Vize-Europameisterin Tatyana Rizhko 0:10. Auch Janny Sommermeyer (62 kg/RSV Hansa) hatte mit Krystsina Sazykina gleich eine der stärksten Ringerinnen aus Weißrussland aus dem Lostopf gezogen, gegen die sie sich zunächst gut in Szene setzte. Doch in der zweiten Runde des Duells zog Sazykina bis auf 10:0 davon. Da die Weißrussin das Finale verfehlte, blieb der deutschen Ringerin der Weg über die Hoffnungsrunde ins kleine Finale verwehrt.

Eine Medaille erkämpfte für den Deutschen Ringer-Bund bei den Mädchen allein die Südbaderin Ellen Riesterer (50 kg/SV Freiburg-Haslach) mit Silber. „Das Niveau ist weitaus höher als bei den Europameisterschaften vor sechs Wochen, als gleich fünf Medaillen nach Frankfurt gingen“, zollte DRB-Sportdirektor Jannis Zamanduridis den Trainern um den Stützpunktverantwortlichen Heinz Thiel Anerkennung und Respekt, zudem Franz Richter bei den Weltmeisterschaften mit Bronze nachlegte. In Bezug auf das Gesamtergebnis der jungen Damen sagte Zamanduridis unter anderem: „Eyleen Sewina hat im Hoffnungsrundenduell wie Riesterer im Finale beherzt angegriffen. Diese Einstellung hätte ich mir von unseren anderen Athletinnen im Kampf gegen stärkere Gegnerinnen ebenso erhofft“, um Punkte nicht zu leicht abzugeben.