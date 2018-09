Geschichte mit Anfang und Neuanfang nach 1990

Manuela Bohm

Elstal (MOZ) Überschaubar möchte man sagen: Der Ort Elstal begeht am kommenden Wochenende ein Jubiläum, dass auf eine sehr junge Geschichte verweist. 100 Jahre wird die Siedlung, die trotz ihrer kurzen Geschichte eine sehr abwechslungsreiche und spannende Entwicklung aufweist.

Was wäre Elstal heute ohne die Bahn? Ein Flecken Grün oder eine Siedlung eines über seine Grenzen gewachsenen Ortes - vielleicht mit Namen Dyrotz? Vom Alten Rittergut Dyrotz wurde das Gebiet des heutigen Elstal herausgelöst. Holger Schreiber, heute Bürgermeister in der Gemeinde Wustermark, weis, sein Amtsvorgänger, Gemeinderat Zechlin veranlasste diesen Vorgang 1914. Für die Eisenbahner des 1909 in Betrieb gegangenen Verschiebebahnhofs Wustermark sollte Wohnraum entstehen. So erfolgte 1918 die königliche Ermächtigung zur Bildung des Gutsbezirks Elstal und 1919 die Grundsteinlegung. Wie andernorts auch wird als Gründungsdatum, oder belegbare Geburtsstunde, das Datum einer Urkunde angenommen. Der Name Elstal wurde bereits vor 100 Jahren für die entstehende Siedlung verwendet. Laut historia-elstal.de sei er auf den Namen eines Vorwerkes zurückzuführen - dem Elsgrund. Zwischen Havelländischen Luch im Norden, Nauener Platte im Süden und Kiefbruch im Osten sei davon auszugehen, dass dieses Gebiet einmal anders aussah. Sogar ein Feuchtgebiet war mit, diese Umgebung bevorzugenden, Erlen.

Mit der Entwicklung der Stammbahn und benötigten Verschiebebahnhof vor Berlins Toren entwickelte sich an der Trasse Berlin-Lehrte zuerst die Wohnbauten und Geschäftshäuser rund um den Karl-Liebknecht-Platz. Am historischen Punkt des Ortes lädt am 29. und 30. September die Gemeinde Wustermark, Elstaler, der Verein historia, alle Unterstützer und Organisatoren die Bürger zum großen „Geburtstagsfest“ ein.

Dabei werden die Vereinsmitglieder von historia Elstal die Chronik des Ortes vorstellen und zum Kauf anbieten. Manch ein Käufer wird es sicher nicht abwarten können und bereits am Wochenende darin blättern. In Wort und Bild wird die Entwicklung und die Geschichten rund um die Bahn und den Rangierbahnhof aufgelebt. „Jede Elstaler Familie hat einen Bezug zur Reichsbahn und Bahn“, weis Schreiber. Dabei ging dieser Bezug nach der politischen Wende zunächst verloren. „Bis 2002 hatte Elstal nicht einmal mehr einen Regionalbahn-Anschluss, sagt der Bürgermeister.

Mit aktuellen Investitionen und künftigen Entwicklungen sollte der Bahnerstandort allerdings noch einige Jahrzehnte an seine Geschichte anknüpfen können. Das Rail & Logistik Center Wustermark betreibt heute den Rangierbahnhof. Die Havelländische Eisenbahn AG agiere aus Elstal heraus bereits europaweit. Der Landkreis entwickelt den Bahn Technologie Campus am Standort. Von hier aus sollen Innovationen auf diesen Wirtschaftssektor ausstrahlen. „Mit der Entwicklung des Bahn Technologie Centrums wird der Rangierbahnhof und sein Umfeld rund 110 Jahre nach seinem Entstehen wieder zum Leben erweckt“, sagt Schreiber. 20 Millionen Euro werden hier investiert.

Der Rangierbahnhof ist allerdings nicht die einzige Baustelle im Ort. Nicht nur die Bahner haben den Ort in den zehn Jahrzehnten seines Bestehens geprägt - auch das Militär. Nur noch halb so groß, wie nach der Entstehung, ist der Rangierbahnhof. Die zweite Hälfte wurde in den letzten Kriegstagen 1945 zerstört. Die Unterkünfte und Bauten des Olympischen Dorfes; das Gebiet gehört sei 1996 zu Elstal, wurde von sowjetischen Truppen genutzt, ebenso Kasernen und der Übungsplatz südlich des Ortes. Seit dem Abzug der letzten russischen Truppen 1992 findet hier eine stetige Entwicklung statt. „Erst wurden die Dächer der alten Kasernen gedeckt. Doch dann wurde der Standort nicht weiter militärisch genutzt“, erzählt der Gemeindebürgermeister. Damals seien auch die Löwen der Löwenkaserne verschwunden. Einer tauchte im Norden Deutschlands auf, wurde mit viel Aufwand wieder ins Havelland zurück gebracht und ist von der Gemeinde sicher verwahrt. Doch auf dem Gelände der Löwenkaserne soll ein Feriendorf entstehen. Konzepte sind erarbeitet. Auch der Löwe soll wieder einen Platz bekommen. „Südlich der B5 hat und wird sich das Ortsgebiet in den Bereichen Freizeit und Erholung entwickelt mit den Flächen der Sielmann-Stiftung und Karls Freizeitpark. Den nördlichen Bereich entwickeln wir weiter zu Wohnflächen“, fasst Holger Schreiber Vorhaben zusammen. Dabei wird auch an Wohnraum für Ältere und Pflegebedürftige gedacht. Die Unternehmensgruppe Havelland Kliniken entwickelt sein Seniorenpflegezentrum und wird sich weiter in den kommenden Jahren in der Gemeinde aufstellen.

Elstal hat sich entwickelt und wird es weiter tun. Lebten im Ort 1990 rund 1.700 Menschen, sind es knapp 30 Jahre später zirka 4.400. Entwicklung und Geschichte des Ortes liegen so nah bei einander und werden am kommenden Wochenende auf dem Karl-Liebknecht-Platz beim Fest 100 Jahre Elstal erlebbar gemacht.