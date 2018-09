Dritte Baustelle auf der A 11

Oliver Schwers

Gramzow (MOZ) Noch eine Baustelle auf der A 11: Der Landesbetrieb Straßenwesen lässt zwischen dem Autobahnkreuz Uckermark und der Anschlussstelle Gramzow ein fast drei Kilometer langes Stück der Fahrbahndecke erneuern. Betroffen ist die linke Fahrbahn (Überholspur) in Fahrtrichtung Berlin. Damit steht in diesem Bereich nur ein Fahrstreifen mit einer Breite von 3,25 Meter zur Verfügung. Aus diesem Grund wurde das Tempo in dem Baustellenabschnitt auf 40 reduziert. Auf der Gegenrichtung gibt es keine Einschränkungen. Die Bauarbeiten sollen bis zum 4. Oktober dauern.

Weitere Baustellen gibt es zwischen Chorin und Werbellin und zwischen Finowfurt und Lanke. Das führt teilweise zu stundenlangen Staus.