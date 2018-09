Signal für den Zustand der Partei

Potsdam (MOZ) Es muss ja nicht immer nach Schema F ablaufen. Die stimmberechtigten Delegierten der SPD haben in Wildau einen Überraschungskandidaten für die Europawahl im Mai 2019 aus dem Hut gezaubert. Auf dem begehrten, weil als ziemlich sicher geltenden ersten Platz soll nicht die einstige Juso-Chefin Maja Wallstein antreten, der vielgelobte Juniorstar der Landespartei. Sondern mit Simon Vaut ein schon einige Jahre älteres, gleichwohl außerhalb der Partei noch vergleichsweise unbekanntes Gesicht.

Simon Vaut kennt aber nicht nur die Landespartei, sondern auch die Strukturen der EU durch seine Zeit in Brüssel sehr gut. Die SPD beweist damit zudem, dass sie noch für ungeahnte Volten gut ist. Vielleicht ist dies auch eine Abrechnung mit der Führung. Jedenfalls ist diese Wahl nicht das schlechteste Zeichen in einer Zeit, in der es aus allen Ecken Kritik an der SPD-geführten Landesregierung hagelt. Das EU-Parlament ist aus Potsdamer Sicht zwar fern und natürlich verbieten sich Rückschlüsse vom einen Schauplatz auf den anderen. Als Hinweis auf die Fähigkeit der Partei, sich zu verändern, ist diese Wahl aber nicht zu unterschätzen.