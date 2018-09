Landkreis übernimmt Wohnheim

moz

Bernau Der Landkreis Barnim will in Bernau und Eberswalde eigene Beratungsstellen etablieren, um die Integration von Geflüchteten besser zu begleiten. „Die Flüchtlinge sollen an den Arbeitsmarkt herangeführt werden, um ein selbstständiges Leben ohne soziale Regelleistungssysteme zu führen“, teilt Barnims Sozialdezernentin Silvia Ulonska mit. Konkrete Ziele seien die Integration in Sprache, Wohnung sowie Arbeit. Möglich wird dies durch geänderte Durchführungsbestimmungen zum Landesaufnahmegesetz, die eine Aufstockung der Kostenerstattung vorsehen.

In Bernau soll bis zum Jahresende die Migrationssozialarbeit im Übergangswohnheim Wandlitzer Chaussee 53a entwickelt werden. Das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) als bisheriger Betreiber des Wohnheimes und der Landkreis Barnim haben sich darauf geeinigt, die Einrichtung mit dem Aufbau der Migrationssozialarbeit zum Jahresende dem Landkreis zu übergeben. Der Kreis reagiert damit auf die derzeit geringe Aufnahmesituation von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

„Die Mitarbeiter des EJF haben in einer schwierigen Zeit vor Ort qualifiziert und kompetent und unter zeitlichem Druck gearbeitet“, bedankten sich Barnims Landrat Daniel Kurth und Ber-naus Bürgermeister André Stahl für die geleistete Arbeit.

Der Landkreis wird nun mit dem Ausschuss für Gesundheit, Senioren und Soziales und den Beratungsstellen für Migrationssozialarbeit ein Betreiberkonzept für die Bernauer Einrichtung erarbeiten. Erste Kontakte gab es in diesem Zusammenhang mit dem Unternehmerverband Barnim, der sich die Aufnahme einer Berufsausbildung beziehungsweise Arbeit von Flüchtlingen und Asylbewerbern gut vorstellen kann, wenn diese zielgerichtet begleitet werden. Kurth sieht in dem Projekt eine Chance, ausländische Flüchtlinge in Arbeit zu bringen, so dass diese sich selbst versorgen können und nicht mehr von den Sozialsystemen abhängig sind. Dazu sei es wichtig, dass alle Verantwortlichen von Wirtschaft, Kommunen und Willkommensinitiativen mit „ins Boot“ geholt werden.

Die Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber in Oderberg und Joachimsthal werden auch weiterhin durch das EJF betrieben. Aber auch hier gibt es erste Überlegungen für Nachnutzungskonzepte.