Thomas Berger

Bruchmühle Keine Frage: Die Masse jener 60 Interessenten, die sich da am Freitagabend zur Reihe „3 nach 8“ im Bruchmühler Bürger- und Kreativhaus eingefunden hatten, sind regelmäßige Zuschauer der schon seit 1992 laufenden Sendung „Täter Opfer Polizei“. Diesmal ganz leibhaftig konnten sie Moderator Uwe Madel erleben, der sich für den Abend (nicht zum ersten Mal) mit Jürgen Schirrmeister, Leiter Prävention bei der Polizei in Märkisch-Oderland, zusammengetan hatte. Ein unterhaltsames Gespann, das bei seinem munteren Streifzug durch allerlei auch skurrile Fälle nicht mit wichtigen Hinweisen und guten Ratschlägen sparte.

Da war zum Beispiel vom wohl höflichsten Bankräuber aller Zeiten die Rede, einem früheren Versicherungsvertreter, der in ausgesuchter Freundlichkeit „wegen eines vorübergehenden finanziellen Engpasses“ nach dem Geld fragte. Im Raum Erknerund Schöneiche war der seinerzeit unterwegs, am Ende wurde er zu sieben Jahren verurteilt. Mitunter spielten die Medien eine hilfreiche Rolle: So gelang es durch die RBB-Sendung und die MOZ, den Einbrecher in den Hoppegartener Rewe-Markt festzunehmen: Nachdem seine Mutter ihn auf den dort verbreiteten Fahndungsbildern erkannt hatte, stellte sich ein Tatverdächtiger der Polizei und benannte auch seine Mittäter.

Die beiden angeblichen Zivilfahnder, die sich von einer Polizeiwache dreist zwei Fahrzeuge zur Verfügung stellen ließen, der Einbrecher, der an einem Freitag, dem 13., mit erbeutetem Laptop und modischen Klamotten ausgerechnet in das Taxi des von ihm gerade Ausgeraubten steigt oder die in Madels Buch als „Amok-Oma“ titulierte 81-jährige Ladendiebin – bei all dem fehlte auch nicht die Mahnung zu eigener Wachsamkeit.