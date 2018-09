Buchholz gewinnt Herbstpokal in Heinersdorf

Cornelia Link-Adam

Heinersdorf (MOZ) Der Nachwuchs der Jugendfeuerwehren der Gemeinde Steinhöfel hat am Sonnabend auf dem Dorfanger von Heinersdorf sein Können unter Beweis gestellt. Beim Löschangriff Nass siegte das Team aus Buchholz, bei den noch jüngeren Teams, den sogenannten Zwergen, konnte Hasenfelde jubeln.

Der Herbstpokal bildet jedes Jahr den Wettbewerbs-Abschluss der Jugendfeuerwehren. Dieses Mal richtete ihn die Heinersdorfer Wehr aus. Auf dem Dorfanger unter herbstlichen Kastanien ging es um den Löschangriff Nass. Dafür musste 50 Meter über den Platz eine Schlauchstrecke gelegt werden, dann auf etliche Büchsen sowie zwei Wasser-Zielbehälter gespritzt werden.

Per Los bekamen die sechs Teams (Alter: 14-17 Jahre) ihre Startnummern zugeteilt. Die Buchholzer legten mit gerademal 39 Sekunden eine Fabelzeit hin, die von keiner Nachwuchsmannschaft unterboten wurde. So jubelte Buchholz am Ende über den Siegerpokal, gefolgt von Heinersdorf und Tempelberg. Dahinter platzierten sich Arensdorf, Beerfelde-Jänickendorf und Demnitz.

Kaum war der Wettkampf der Jugendwehren erledigt, wollten auch noch die Kleinsten zeigen, was sie schon können. Beim sogenannten Zwergenlauf traten Teams aus Beerfelde-Jänickendorf, Tempelberg und Hasenfelde an. Die 5- bis 14 Jährigen waren kaum größer als die Einsatztechnik, mussten beim Löschangriff Nass nur 30 Meter laufen und Büchsen von der Bank spritzen.

Verzückte Eltern am Rand, aufgeregte Jugendwarte und die Kinder selbst voller Eifer – der Zwergenlauf war wieder ein besonderer Teil des Herbstpokals. Am Ende gewannen die Hasenfelder klar mit 46 Sekunden vor Tempelberg und Beerfelde-Jänickendorf. „Das haben wir ja auch gut geübt“, erzählte Jessie Fuchs (8) aus Tempelberg.

„Alles lief unfallfrei und gut“, sagte Gemeindejugendwart Bernd Steinberg zufrieden. Alle Kids und Betreuer stärkten sich an der Wache mit Gegrilltem, dann vergab Steinberg die Sieger-Pokale und Urkunden. Wiedersehen werden sich alle Jugendfeuerwehren bereits am 24. November – zur gemeinsamen Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus in Arensdorf.