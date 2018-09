Besucher erhalten Einblicke in Nischenberufe

Kam aus Altlandsberg zur Ausbildungsmesse: Kunstgießer Wilfried Hann zeigte in der Beeskower Burg den Bronzeguss „Italienische Theaterszene“. © Foto: Jörg Kotterba

Jörg Kotterbra, Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Buchbinderin, Metall- und Glockengießer, Brauer und Mälzer: In der Burg Beeskow konnten Interessierte am Sonnabend Einblick in außergewöhnliche, da seltene Berufe nehmen.

„Vor allem junge Leute haben hier Gelegenheit, Nischenberufe kennenzulernen, denen man im normalen Alltag nur selten begegnet“, erklärte Silvia Janiak, von der Brandenburgischen Wirtschaftsförderung, die die Berufe-Schau organisiert hatte.

Zu den Ausstellern zählte die Frankfurter Buchbinderei Spiegel mit Chefin Gundula Riebe. Der Meisterbetrieb existiert seit 1949. Doch Gundula Riebe macht sich keine Illusionen. „Mein Handwerk ist wohl ein aussterbendes“, meinte sie am Sonnabend. Da gehe es ihrem Handwerk nicht anders als den Schuhmachern oder Kürschnern. Umso mehr freut es sie, dass auch in der Burg Beeskow ihr Können geschätzt wurde.

Für die Arbeit der Kunstgießerei von Wilfried Hahn interessierte sich der Müllroser Gerald Berger (31). „Wir arbeiten ausschließlich im Wachsausschmelzverfahren. Vergossen wird hauptsächlich Bronze“, informierte Hahn, der am Rande von Altlandsberg lebt und arbeitet. Seit 1997 bildet er Lehrlinge als Metall- und Glockengießer und als Metallbildner, Fachrichtung Ziseliertechnik, aus. Zu ihm kämen aber auch gestandene Männer wie Gerald Berger, „die einen Beruf suchen, der Sinn macht.“

Parallel zur Veranstaltung in der Burg präsentierten sich im Spreepark Beeskow zahlreiche Betriebe und Verwaltungen. Die Ausbildungsmesse war auf beiden Ebenen des Veranstaltungsorts von Anbietern bespielt und gut von Interessenten besucht, freute sich Torsten Hesse von der Arbeitsagentur, die die Messe gemeinsam mit der Kreisverwaltung Oder-Spree und der Stadt Beeskow organisiert hatte.

Alle Aussteller machten deutlich, wie händeringend sie jetzt schon Nachwuchskräfte suchen und wie dramatisch der Bedarf in naher Zukunft anwachsen wird. „Leider wollen die jungen Leute heute nur noch Büroarbeiten erledigen“, war an vielen Ständen der Grundtenor. Doch es gab am Sonnabend auch durchaus fruchtbare Gespräche mit jungen Leuten, die teilweise mit oder ohne Elternbegleitung zur Messe gekommen waren.

Beeskows Bürgermeister Frank Steffen sagte, die Situation habe sich umgedreht. Während sich noch vor zehn Jahren die Betriebe die Lehrlinge aussuchen konnten, könnten sich heute die jungen Leute ihre Lehrstelle aussuchen. Melina Ostrowski, Schülerin aus Möllendorf, nutzte die Messe, um sich über verschiedene Berufe zu informieren und um ein Praktikum einzurühren. Mit ihren 13 Jahren war sie eine der jüngsten Besucherinnen der Messe.