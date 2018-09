ArcelorMittal lud zur „Nacht der Ausbildung“

Jörg Kotterba

Eisenhüttenstadt (MOZ) Luft raus – Öl rein; Hier wird’s heiß; Bau Dir Dein Luftmobil: Das waren drei von acht Themen der „Nacht der Ausbildung“ am Freitagabend bei ArcelorMittal Eisenhüttenstadt. Hunderte Interessierte kamen.

Jennifer Habel, Christin Albrecht und Lena-Marie Häreth machten Freitag eine gute Figur. Die künftigen Industriekauffrauen Anfang 20 lernen bei ArcelorMittal Eisenhüttenstadt. Während der siebten „Nacht der Ausbildung“ am Freitag, ab 17 Uhr, „spielten“ sie Hostessen, wiesen die Besucher – meist Jugendliche aus der Region mit ihren Eltern oder Großeltern – am Eingang des Berufsbildungszentrums (BBZ) an der Werkstraße charmant und kompetent ein. „Du willst Einblicke in die Welt der Elektroniker?“, fragte Jennifer Habel den 15-jährigen Kai Häber. Kopfnicken. „Dann besuche bitte Raum 121. Das Motto dort: Licht an!“

Kai Häber kam mit Mutter Katja aus Neuzelle angereist. „ArcelorMittal ist ein Unternehmen mit einem sehr guten Ruf. Und für Elektronik interessiere ich mich schon seit der dritten Klasse“, begründete der Junge mit Super-Noten in den Naturwissenschaften sein Kommen. Gleichaltrig: Aron Kurzweg aus Brieskow-Finkenheerd. Der schlanke junge Mann brachte nicht nur Vater Mario Kurzweg (bekannt durch seine japanische Gartenwelt) und Mutter Jana, sondern auch seine Großeltern mit. Keineswegs linkisch stellte sich Aron im Raum 001 beim Gewinde-schneiden an. Das Motto dort: Hier dreht`s! Thomas Menz, Industriemechaniker im zweiten Lehrjahr, weihte Aron, quasi im Schnellkurs, in die ersten „Geheimnisse“ seines künftigen Berufes ein.

„Der Industriemechaniker gehört bei uns zu den wichtigsten Metallberufen“, erläuterte Jürgen Peschel, Leiter Berufsausbildung. Er ist unter anderen für das Berufsbildungszentrum, seinen 18 Mitarbeitern und annähernd 200 Auszubildenden zuständig. Industriemechaniker seien bei ArcelorMittal vor allem für die Betriebsbereitschaft von Maschinen und Produktionsanlagen zuständig. Regelmäßige Wartung und Kontrolle wären dabei genauso wichtig wie die Bedienung und Steuerung der Anlagen.

Der völlig vergrippte Jürgen Peschel informierte, dass in jedem Ausbildungsjahr 50 Neue im ersten Lehrjahr begrüßt werden. „Bis dahin ist uns wichtig, jene jungen Bewerber hinter ihren Zeugnissen kennen zu lernen. Es gibt einen sogenannten Trainings-Day, einige Tests und Abschlussgespräche. Der nächste Schnuppertag für Schüler ab der 7. Klasse findet bei uns übrigens am 13. Oktober statt.“ Auch den 16. November sollten sich interessierte Mädchen und Jungen aus Eisenhüttenstadt und der Region dick im Kalender eintragen.

Dann lockt innerhalb der „Woche der beruflichen Chancen“ (Motto: Viele Eisen im Feuer) bei ArcelorMittal der diesjährige Jugendtag. „Eisenhüttenstadt braucht Angebote für junge Menschen. Die Stadt muss und wird Rahmen dafür schaffen – von der Infrastruktur bis zu Kulturangeboten“, betonte zur Eröffnung der „Nacht“ Bürgermeister Frank Balzer (SPD). Der jetzt 54-Jährige war langjähriger EKO-Mann, arbeitete im einstigen DDR-Großbetrieb anfangs als Anlagenwart, später als Sachbearbeiter. Bis 1992.

EKO war gestern. ArcelorMittal ist heute. Dort lernten von der Pike auf Enrico Feldmann und Rico Welkisch Elektroniker für Betriebstechnik bzw. Industriemechaniker. Die beiden 30-Jährigen qualifizierten sich, sind jetzt Ausbilder – und stolz auf dieses Unternehmen. Und auf ihre Schützlinge. Sie bestätigten, was Jürgen Peschel beim MOZ-Gespräch vor der siebten „Nacht der Ausbildung“ besonders hervorhob:

„ArcelorMittal steht für Vielfalt, Toleranz und Respekt, gegen Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus in den Betrieben.“ Wer auf dem riesigen Betriebsgelände Latzhose und orangefarbenes T-Shirt trägt und sich somit als ArcelorMittal-Azubi „outet“, muss mit beiden Beinen im wahren Leben stehen. Jürgen Peschel: „Bei uns ist kein Platz für Rassismus.“

Vielleicht hatte er dabei den Afghanen Fardin Bahrami und den Syrier Nahel Shawar im Sinn. Die jungen Männer sind bei ArcelorMittal Koch-Azubis unter Regie von Küchenmeister Torsten Kleinschmidt. In der „Nacht“ verwöhnte das Gastro-Team der „Kochhütte“ mit Leckereien vom Grill.