Kehraus auf dem Kinderbauernhof

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) So traurig der Anlass auch war – bei Martina Jander kam am Sonntag Freude auf. Die Vorsitzende des Vereins „Tiere für Euch“, der den Kinderbauernhof aufgeben muss, hat am Sonntag sehr alte Bekannte begrüßt.

Martin Heckel und seine Frau Ingrid waren aus Hessenwinkel gekommen. Der 80-Jährige hat bis 1999 auf den Wiesen Landwirtschaft betrieben. Weil er vom Aus des Kinderbauernhofs gehört hatte, wollte er noch einmal vorbeischauen. „Am 1. März 1978 habe ich hier angefangen“, erinnerte er sich. Unter anderem hat er dafür gesorgt, dass die Betonplatten verlegt wurden, die heute noch zum Heim Gottesschutz führen.

Der Verein hatte zu einem Flohmarkt eingeladen, um die letzten Spielzeuge, Kinderbücher und sonstigen Bestände zu verkaufen. Am 30. Oktober muss das Gelände geräumt sein. Das kleine Ausweich-Areal, das der Verein pachten konnte, wird weiterhin fleißig um- und ausgebaut. Besucherverkehr sei schwierig, sagt Martina Jander. „Wir sind hier jetzt eine Baustelle.“ Für nächsten Sonntag, von 10 bis 15 Uhr, hat der Verein kurzfristig einen Verschenke-Tag angesetzt.