Zwölf Hammerschläge für neue Kita

Viola Petersson

Chorin (MOZ) Aus Sicherheitsgründen waren Baustellenbesuche bislang nicht möglich. Der Brodowiner Nachwuchs weiß trotzdem Bescheid: „Das wird unsere Kita. Nur größer“, erklären Lola, Louis, Ida und Norwin beim Richtfest am Freitag sogleich. Im Sommer 2019 soll das neue Haus „Sieben-Seen-Zwerge“ im Ökodorf bezugsfertig sein. Es wird das jetzige, zu kleine Domizil ablösen. Nachdem Bürgermeister Martin Horst – der Handwerkertradition folgend – den letzten Nagel im Dachgebälk versenkt hatte, mit zwölf Hammerschlägen, schauen sich die Hortkinder schon mal in ihrem neuen Quartier um, erobern die künftigen Gruppen- und Bewegungsräume. Die im Rohbau natürlich noch größer wirken.

Rund 1,14 Millionen Euro investiert die Gemeinde Chorin in das Projekt. Wobei die kommunale Kasse nur vergleichsweise gering belastet wird: mit 63 000 Euro. Gut 300 000 Euro steuert der Landkreis bei, knapp 770 000 Euro geben Bund und Land. Vor wenigen Tagen erst, so informiert Bauamtsleiterin Birgit Lüdecke, sei der Fördersatz auf 75 Prozent erhöht worden.

„Was lange währt, wird nun endlich gut“, atmen Martin Horst und Ortsbürgermeister Wolfgang Winkelmann auf. Mehr als fünf Jahre seien über die Vorbereitung ins Ökoland gegangen. Kontrovers und zäh hat der Gemeinderat um das Grundstück der alten Dorfschule gerungen, um letztlich den vorderen Teil zu verkaufen und auf dem hinteren, nach Abriss einer alten Scheune, die neue Kita zu errichten. Dann wiederum gefährdete die Hochkonjunktur das Vorhaben. „Wir mussten die erste Ausschreibung aufheben, weil die Angebote 500 000 Euro über unserem Budget lagen“, ruft Lüdecke ins Gedächtnis. Im zweiten Anlauf hat es schließlich geklappt. Sogar von einem „Turbostart“ ist nun die Rede. Denn Anfang Juli erfolgte die Grundsteinlegung. Zum Kindertag 2019, so der Wunsch von Birgit Lüdecke, soll Kita-Leiterin Daniela Köpke mit ihrem Team und den aktuell 22 Schützlingen den Schlüssel erhalten.

Annemarie Bischoff, bis 2012 Kita-Leiterin, freut sich mit ihrer Nachfolgerin. Das größte Manko des alten Domizils an der Dorfstraße 54 sei einfach die Enge, so die Brodowinerin. Auch wenn sie selbst jetzt Rentnerin sei, „meine Enkel gehen in diese Kita“. Insofern profitiere auch ihre Familie von der Investition.

Der Kita-Neubau in Brodowin ist bereits der vierte im Amt Britz-Chorin-Oderberg in den vergangenen Jahren: nach Chorin, Oderberg und Britz (noch im Bau). Für die Einrichtung in Niederfinow sei im kommenden Jahr eine umfangreiche Sanierung geplant, blickt Amtsdirektor Jörg Matthes voraus. Und Chorin will dann einen P+R-Parkplatz am Bahnhof Chorin bauen. Auch so eine lange Geschichte. Mit hoffentlich gutem Ende. „Im Oktober wollen wir jedenfalls die Leistung ausschreiben“, kündigt Lüdecke an.