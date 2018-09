Bunte Gesichter beim Apfelfest

Nadja Voigt

Schiffmühle (MOZ) Zum Apfelfest und Tag der offenen Tür hat die Schiffmühler Kita „Apfelbäumchen“ am Sonnabend in ihren Garten eingeladen. Zu Kinderschminken, Sackhüpfen, Ball- und Gummistiefelweitwurf, sowie Aktionen mit der Freiwilligen Feuerwehr und am Bastel- und Taststand hatten die Erzieherinnen um Leiterin Johanna Gregorius vorbereitet.

Aber auch die Eltern und Großeltern haben viel zum Gelingen des jährlichen Apfelfestes beigetragen: Da wurde Kaffee gekocht und Kuchen gebacken und Schmalzstullen geschmiert.

„Ohne die Unterstützung der Eltern ginge es nicht“, weiß die Kita-Leiterin. Und ist dankbar für die Hilfe und Unterstützung. Auch der Sponsoren und Unterstützer was den Sandkasten im Garten der Einrichtung angeht. Der konnte mithilfe der Unterstützer neu gestaltet werden.

Das Thema Apfel hat auch schon im Vorfeld des Festes bei den Kindern in der Kita eine große Rolle gespielt: So wurden die Früchte besungen, es wurde gebastelt und dekoriert. Und die Kita-eigene Köchin hat selbst Apfelmus eingekocht.

Die Kindertagesstätte „Apfelbäumchen“ befindet sich mitten im Dorf und verfügt im Garten über viele Obstbäume. Das Gebäude wurde früher als Dorfschule genutzt und nun seit vielen Jahren als Kita. Die Einrichtung hat eine Kapazität von 32 Kindern und ist derzeit voll ausgelastet. Zum Team gehören fünf pädagogische Mitarbeiterinnen und drei technische Kräfte. Sie betreuen die Kinder vom Kleinstkindalter bis zum Schuleintritt.