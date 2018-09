Faust-Orgel spielt Kirchenlieder

Oliver Schwers

Berkholz (MOZ) Die Gretchenfrage „Wie hältst Du’s mit der Religion?“ ist beantwortet. Jedenfalls in Berkholz. Denn in der dortigen Kirche steht jetzt die Schwedter Theater-Orgel, die von den Uckermärkischen Bühnen vor vielen Jahren für die berühmten Faust-Inszenierungen angeschafft und nun ausgesondert wurde. Auf ihr erklingt nun Kirchenmusik zum Gottesdienst: Mephisto würde weinen.

Beim Gemeindekirchenrat in Berkholz herrscht dagegen Freude. Denn der hofft schon seit Jahren auf ein Wunder, weil die originale Kirchenorgel faktisch nur noch als Prospekt-Deko existiert und keinen einzigen Pieps mehr von sich gibt. Die Restaurierungskosten würden fast 100 000 Euro verschlingen. „Da sind wir dann mutlos geworden“, so Pfarrer Gunter Ehrlich. Diese Summe war einfach nicht aufzutreiben.

„Hausmeister“ Bernd Bibrack (so bezeichnet er sich selbst) wurde irgendwann zum Orgelverantwortlichen gemacht.

Doch auch ihm fiel nichts ein, um die Kosten zu senken oder Geld zu drucken. Da kam eines Tages der Anruf von Kantor Andreas Kessler aus Schwedt. Er hatte gehört, dass die Faust-Orgel ausgespielt haben sollte, zum Verkauf stünde. „Kauf das Ding“, rief Elisabeth Bibrack ihrem Mann zu. „Du wolltest doch sowieso schon die ganze Zeit was spenden.“ Bernd Bibrack holte sich 1000 Euro vom Konto und schon brachten die Theaterleute das vollkommen intakte elektronische Instrument nach Berkholz. Sie musste nicht einmal gestimmt werden. Musiker und Musiklehrer Eugen Krause bekam nicht nur große, sondern auch feuchte Augen. Also durfte er zur Einweihung der Ahlborn-Orgel als Erster öffentlich darauf spielen im Wechsel mit Andreas Kessler und in Begleitung von Annette Gutschke und Wulfhard von Grüner mit der Blockflöte, Andreas Amende mit der Bassposaune und Olga Rau mit Pauken.

Für das Ohr des Publikums ist der Klang zunächst neu. Doch die elektronische Orgel schafft es mühelos, dass Kirchenschiff zu füllen. Quer durch die klassische und auch moderne Musikwelt ging die Premierenaufführung. „Ich freue mich, dass die Orgel so eine schöne Zukunft hat“, sagt Andreas Kessler.

Gespielt wird sie zum Gottesdienst, zu kirchlichen Anlässen und zu Konzerten. Doch auch Musikschüler könnten durchaus am Instrument üben, so die Vorstellung von Stifter Bernd Bibrack.

Die schweigende originale Kirchenorgel wird angesichts der direkt im Altarraum stehenden elektronischen Konkurrenz aber nicht abgerissen, versichert der Pfarrer. „Es geschehen immer wieder Wunder“, sagt Pfarrer Ehrlich. Da muss nicht unbedingt Mephisto die Hand im Spiel haben