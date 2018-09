Ein bisschen Inselleuchten in der Stadt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Ein lauer Sommerabend am Wasser, das Konzert genießen, dazu einen Cocktail schlürfen, sich von der Stimmung einfangen lassen, ein bisschen Inselleuchten – so in etwa hatten sich die Initiatoren von „Session am Finowkanal“ das gedacht. Petrus hatte das Konzept offenbar nicht verstanden.

Gleichwohl: Die Organisatoren, der europäische Regionale Förderverein (eRFV) und die Agentur Public, dürfen die Premiere am Freitagabend durchaus als Erfolg für sich verbuchen. Tina Tandler und Adam is a girl begeistern die wasserfesten Besucher. Danko Jur, Geschäftsführer des eRFV, nimmt die Nässe von oben scheinbar gelassen. Es seien „Freudentränen, keine Tränen der Trauer“, lässt er die Gäste wissen. Die besondere Kulisse an der Stadtpromenade, der Finowkanal, gekonnt von Frank Göritz in Szene gesetzt, sorgt für echte Aha-Effekte und Überraschungsmomente.

Die Musik kommt von der Bühne auf der historischen Wasserstraße. Ein Floß dient Tandler und der Berliner Band als Auftrittsfläche. Die Künstler setzen per Kahn (nein, kein Finowmaßkahn) zum Arbeitsort über. Sicher begleitet von Mitgliedern des Finowfurter Flößervereins. Dennoch: Für die Saxophonistin aus Biesenthal und die jungen Berliner ungewohnt. „Das ist unser erstes Konzert auf dem Wasser“, erklärt Anja Koch von Adam is a girl.

Die Band, in der Clubszene unterwegs, präsentiert eigene Produktionen und Cover-Songs, Tandler stellt dem Publikum ihre Lieblingstitel vor, darunter „Lily was here“, „Summertime“ (Gershwin) und Udo Lindenbergs „Sonderzug nach Pankow“. „Ein toller Abend“, findet Karen Oehler, Grünen-Stadtverordnete in Eberswalde, und denkt sich die laue Sommernacht dazu. Sie wünscht sich mehr solcher Veranstaltungen an der Stadtpromenade. Denn die millionenschwere Umgestaltung vor wenigen Jahren hatte bekanntlich das Ziel, dieses Areal im unmittelbaren Zentrum von Eberswalde zu beleben.

Mit „Session am Kanal“ treten die Veranstalter den Beweis an: Die historische Wasserstraße, einst ein Ort, der Industrie anzog, kann auch Kultur. „Wir wollen den Finowkanal stärker noch als Erlebnisort betonen“, so Jur. Unter Wassersportlern und Freizeitkapitänen gilt er längst als Kleinod. Noch sei zwar die Schleusen-Saison nicht abgeschlossen, doch die bisherigen Zahlen lassen im Vergleich zum Vorjahr auf einen Zuwachs hoffen, so der eRFV-Geschäftsführer. „Und das trotz des schwierigen Starts mit den Havarien.“

Ungeachtet der gescheiterten Verhandlungen mit dem Bund – die Eberswalder haben den Kanal nicht voll und ihn auch nicht abgeschrieben. Die Suche nach einer Lösung geht weiter, wie Karen Oehler sagt. Danko Jur kündigt unterdessen für 2019 eine Neuauflage der „Session am Kanal“ an: und zwar in Finowfurt.