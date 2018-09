Abschied von einem langen Sommer

mes

Lobetal Punkt 12.30 Uhr startete das diesjährige Erntedankfest in Lobetal mit der Eröffnung des neuen Pavillons am Kirschbergweg. 120 ältere Menschen wohnen hier in den Häusern „Esther“, „Bethanien“ und „Tabea“. Kathrin Abromeit, Bereichsleiterin Altenpflege: „Wir freuen uns sehr, an diesem Sonntag den Senioren-Pavillon mit altersgerechten Stühlen und Bänken eröffnen zu können, in dem sich künftig unsere Bewohner auch draußen treffen können.“ Mit Gesang ging es dann auch gleich weiter, mit geschmückten Traktoren einmal durch Lobetal und auf den Festplatz.

Der Erntedankgottesdienst fand bereits zuvor in der Lobetaler Kirche statt. Eingeläutet worden war das Fest am Samstagabend mit einem Laternenumzug durchs Dorf.

Willkommen hieß Ortsvorsteher Hans-Günter Hartmann die Besucher, die den Festumzug begleiteten. Fröhliche Menschen waren überall in festlicher Stimmung, denn mit dem Erntedankfest wurde auch der Abschied vom Sommer begangen, der in diesem Jahr besonders sonnenreich war. „14 Dezi-Tonnen Getreide haben wir geerntet, das ist etwa so viel, wie auch in den Jahren zuvor und das trotz der Trockenheit. Und es gibt auch genug Futter für unsere Tiere, die 60 Kühe und 150 Jungrinder“ erklärte der Ortsvorsteher und fügte hinzu: „Es ist heute übrigens genau 60 Jahre her, seit wir hier das erste Erntefest feierten.“ 1958 fand es statt und wurde von der Kirchengemeinde und Lobetaler Landwirtschaft organisiert. „Und nun machen Sie es sich gemütlich an Ständen, bei Mitmach-Angeboten, Spielen, Speis’ und Trank“, richtete der Ortsvorsteher das Wort an die Gäste und dankte vor allem den vielen fleißigen ehrenamtlichen Helfern bei der Ausrichtung des Festes. Musik, Kaffee, Kuchen und Bratwurst – überall bildeten sich rasch Schlangen an den Ständen. „Achtung, Achtung, hier spricht die Feuerwehr, und es gibt hier ganz köstliche Würstchen am Grill. Und die Kinderfeuerwehr dreht eine große Runde - wer mit will, der kommt am besten jetzt gleich!“ hieß es an der Alten Schmiede.

Gedränge gab’s auch beim Trödelbasar mit Büchern, Schmuck, hübschen selbstgefertigten Filz- und Keramikarbeiten aus dem Tagesförderbereich „Am Glockenberg“. Kaffee und Kuchen schmeckte allen Besuchern in der Alten Schmiede. Der Erlös des Verkaufs ging an die Ukraine-Hilfe-Lobetal.

Auch auf dem Festplatz herrschte inzwischen volksfestartige Stimmung. Soeben zeigten zwei Jungen eine sportliche Klettereinlage bis ganz hinauf zur aufgestellten Erntekrone – eine Bratwurst vom Grill gab es dafür gratis. „Hier wird man immer freundlich und mit einem Lächeln empfangen – da fühlt man sich gleich wohl“, sagte eine Besucherin.