Neue Königshäuser und neue Meisterin

Ines Weber-Rath

Gusow (MOZ) Rund 60 Schützen aus 16 der 19 im Schützenbund Märkisch-Oderland vertretenen Schützenvereine und -Gilden haben sich am Sonnabend in Gusow zum Kreisschützentag getroffen. Als Gäste der Schützengilde Gusow 1848 ermittelten sie zunächst im Rahmen des „Königsschießens“ auf dem Gusower Druckluft-Schießstand die neuen Königshäuser. Jeder Teilnehmer schoss dafür aus zehn Metern Entfernung und ohne Probe mit dem Luftgewehr 20 Schuss.

Beim Appell vor dem Gusower Bürgerhaus wurden am späten Nachmittag die Ergebnisse verkündet und neuen Königshäuser proklamiert, wie es im Schützen-Jargon heißt. Neuer Schützenkönig von Märkisch-Oderland ist Jan Heider aus dem Schützenverein Rüdersdorf. Seine Ritter sind Bernd Gesch vom Schiffmühler Schützenverein und Gerald Wolf aus der Schützengilde Letschin.

Neue Schützenkönigin des Landkreises ist Heike Bosetzky, ebenfalls aus dem Rüdersdorfer Schützenverein. Auch ihre Damen, Caroline Wensch und Kerstin Wolf, komen aus Schiffmühle und Letschin.

Jugendkönig wurde Nick Kulicke aus Schiffmühle, gefolgt von Alexandra Ullrich (Letschin) und Bastian Hanne (Rüdersdorf), Seniorenkönig ist Wolfgang Golz aus Gusow, gefolgt von Dieter Schilk (Neuenhagen) und Falko Maaß (Rüdersdorf). Seniorenkönigin wurde Ingrid Schilk (Neuenhagen), Zweite Karin Priemuth aus dem Schützenverein Seelow.

Auf der Delegiertenkonferenz am Nachmittag wählten die Vertreter der Schützenvereine im Kreis einen neuen Vorstand. Nach 12 Jahren an der Spitze des Schützenbundes Märkisch-Oderland übergab Kreisschützenmeisterin Helga Schulz (73) aus Altlandsberg die Verantwortung in jüngere Hände. Ihre Nachfolgerin im Amt ist Grit Fischer-Schiele (54) aus Dannenberg. Sie trainiert im Schützenverein Schiffmühle. Zu ihrem Stellvertreter wurde Hubert Schöller aus dem Schützenverein Honow, zur Schatzmeisterin Sylvia Pick aus Müncheberg gewählt, die in der Gusower Schützengilde aktiv ist.

Der Präsident des Landes-Schützenbundes, Gerd-Dieter Andreas, würdigte das hohe Engagement von Helga Schulz.