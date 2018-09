Oktoberfeste füllen Bierzelte

Dirk Schaal

Petershagen-Eggersdorf/Hoppegarten (MOZ) Oktoberfeste wurden an diesem Wochenende am Berliner Rand gefeiert. Auf dem Waldsportplatz bei Blau_Weiß in Petershagen gab es drei tolle Tage von Freitag bis Sonntag.

In Birkenstein freute sich Andreas Eißrig, Chef vom Verein für Volksfeste, am Sonnabend auf dem Bolzplatz über „eine richtig volle Hütte“. Obwohl zum ersten Mal zwei Euro Eintritt erhoben wurden, strömten viele Gäste auf das Areal, wo mit Mini-Eisenbahn für kleine Besucher und typisch bayrischen Leckereien Oktoberfeststimmung verbreitet wurde. Bereits am Vorabend war viel los zur Schlagerparty. 2017 wurde die Idee dazu geboren, „damit das Zelt nicht eine Nacht leer herumsteht“, so Eißrig.

Nicht wirklich der erste Tropfen Oktoberfestbier floss am Sonnabendabend beim Anstich. Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger assistierte Eißrig, der mit vier Schlägen das traditionelle Freibierfass schankbereit hatte. Bis in den späten Abend sorgten die Eggersdorfer Dorfmusikanten und DJ NoNo für Stimmung.