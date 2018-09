Bestnoten für Rote Neuseeländer

Nadja Voigt

Altranft (MOZ) 67 Tiere von sieben Vereinsmitgliedern wurden am Sonnabend in Altranft bei der jährlichen Vereinsschau dem Preisrichter vorgeführt. Das Besondere: Normalerweise werden die Deutschen Widder, Blauen und Grauen Wiener, die Roten Neuseeländer oder Rassen wie Perlfeh und Havanna unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit bewertet. Nicht so in Altranft. Michael Wernicke aus Wandlitz, der die Bewertungen vornahm und die Urkunden ausstellte, hatte bei der Tischbewertung jede Menge Zuschauer um sich geschart.

Allen voran die Züchter selbst. So wie Züchter Hartmut Schmidt, der seine zwölf Roten Neuseeländer vorstellte. Die züchtet er seit 50 Jahren. Und zwar ausschließlich. „Einfach, weil sie mir gefallen.“ Gepunktet haben die Tiere auch dem Preisrichter – auch wenn eine Häsin eine zu kurze Blume hatte, oder bei einem Rammler das Fell ein wenig lang geraten war.

Mit viel Routine und einem geübten Auge nahm Michael Wernicke die Tiere in Augenschein: Sind die Zähne in der richtigen Stellung, hat der Züchter die Krallen geschnitten, gibt es Missbildungen, wie steht es um die Länge und die Dichte der Behaarung, stimmen die Fellfarbe und die Augenfarbe. „Havannas zum Beispiel müssen eine Augenfarbe wie dunkle Blockschokolade haben“, erklärte Wernicke. Geschäftig pustete er weiter einem Roten Neuseeländer auf das Fell und prüfte, ob es dem Halter gelungen ist, die weißen Haare heraus zu züchten.

Die beste Sammlung stellte Dirk Schlöricke mit seinen „Grauen Wienern“ dem Preisrichter vor. Alexander Hübner stellte mit der Rasse „Havanna“ die zweitbeste und Hartmut Schmidt mit seinen „Roten Neuseeländern“ die drittbeste Sammlung aus.

Der „Beste Rammler“ kommt aus dem Stall von Alexander Hübner. Und als „Beste Häsin“ wurde eine der Rasse „Rote Neuseeländer“ von Hartmut Schmidt ausgezeichnet, berichtet Wilfried Keil vom Bad Freienwalder Kleintierzüchterverein im Anschluss an die Vereinsschau, die auf dem Gelände der Firma Schmidbauer in Altranft stattfand. Nach der Bewertung wurden die Rassekaninchen in Gehegen dort auch der Öffentlichkeit präsentiert.