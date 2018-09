Gemeinsame Reise in die schulische Vergangenheit

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Zu einem Klassentreffen nach 54 Jahren kamen ehemalige Schüler der Geschwister-Scholl-Schule am Sonnabend zusammen. 1964 wurden sie dort eingeschult. Von den damals 30 Schülern nahmen 16 an dem Treffen teil.

Ebenfalls dabei: Ihre ehemalige Klassenlehrerin Frau Riedel. „Sie hat uns damals in Mathematik unterrichtet“, erzählt Udo Schonert. Alle hätten sich sehr auf den gemeinsamen Tag gefreut. Auch wenn nicht alle der ehemaligen Mitschüler dabei sein konnten. Leider seien einige erkrankt oder im Urlaub gewesen, bedauert Udo Schonert. Einige traurigerweise sogar bereits verstorben.

Die Initiative für den gemeinsamen Nachmittag, der um 14 Uhr im Oderlandhaus begann, hatte Schonerts Mitschüler Hagen Weidling, der in Strausberg lebt und arbeitet. Nach der Vorstellungsrunde bei Kaffee und Kuchen, in der alle die Gelegenheit hatten, aus ihren Leben zu berichten und von ihren Familien und Berufen, fuhr die Gruppe in ihr ehemaliges Schulgebäude. Vor der heutigen Laurentius-Schule entstand dann auch das gemeinsame Gruppenbild. Bis aus Hannover und Apolda waren Mitschülerinnen am Sonnabend zum Klassentreffen angereist. Viele wohnen aber auch noch in der Region: in Bad Freienwalde, Wriezen oder Strausberg.

Das Treffen weckte viele gute Erinnerungen, wie Udo Schonert berichtet. „Wir sind alle gerne in die Schule gegangen“, erzählt der Bad Freienwalder. Daran erinnerten sich alle bei der Besichtigung des alten Klassenraums, des früheren Essenraums und des Schulhofs in der heutigen Laurentiusschule. Auch der alten Turnhalle oberhalb der Georgenkirchstraße statteten die ehemaligen Schüler einen Besuch ab. Und erinnerten sich an die gemeinsamen Sportstunden beim Lehrerehepaar Struck, das dort gemeinsam unterrichtete.

Nach der Reise in die schulische Vergangenheit, bei der sich viele wieder ein bisschen wie damals fühlten und gemeinsam in Erinnerungen schwelgten, ging es zur Stärkung zurück ins Oderlandhaus in Schiffmühle. Dort gab es dann neben dem Büfett den zweiten Teil der Vorstellungsrunde sowie einen geselligen Abschluss des gemeinsam verbrachten Tages.

Um sich auch weiterhin nicht aus den Augen zu verlieren, und weil der Sonnabend ihnen gezeigt habe, wie viel man sich auch nach all den Jahren noch zu erzählen hat, will sich die Gruppe bald wieder treffen. Schon in drei Jahren soll es soweit sein, waren sich alle am Sonnabend einig. Und hoffen, dass dann auch alle, die am Sonnabend verhindert waren, dabei sein können. Um noch mehr gemeinsame Erinnerungen teilen zu können.