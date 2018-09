Viele Eltern gehen leer aus

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Viel zu wenig Geld für die Lernförderung von Kindern steht in der Uckermark zur Verfügung. Obwohl der Landkreis ein Bildungsprogramm hat, übertrifft die Antragsflut das Budget. Jedes Jahr gehen viele Familien dabei leer aus.

Bei einer vier in Mathe wird es ernst: Engagierte Eltern, die nicht mehr weiterwissen, organisieren Nachhilfe für ihre Kinder. Doch das ist auf dem Lande nicht so einfach. Erstens finden sich kaum genügend Lehrer, zweitens ist Nachhilfe unter Umständen nicht ganz billig und drittens reichen die Fördermittel nicht aus. Zwar hat der Landkreis ein Bildungsprogramm mit rund 100 000 Euro jährlich aufgelegt, doch werden daraus auch Whiteboards für Schulen, Computer und digitale Ausstattung bezahlt. Schon hier gibt es regelmäßig ein Hauen und Stechen um die bis zu 40 000 Euro. Weiteres Geld fließt in die Elternbildung sowie in Projekte zur Zertifizierung von Kindertagesstätten. Für die eigentliche Lernförderung bleiben zwischen 10 000 und 15 000 Euro übrig.

Damit können aber höchstens 10 bis 15 Kinder unterstützt werden, denn eine Nachhilfe verursacht Kosten von durchschnittlich 700 bis 1000 Euro. „Wir müssen jedes Jahr etwa 30 bis 40 Anträge ablehnen“, sagt Britt Stordeur vom Wirtschaftsamt des Kreises. „Die Menschen sind natürlich sehr betrübt, aber wir können nicht anders.“

Eine Ursache des hohen Bedarfs sieht sie auch in der Bildungsqualität an Schulen. Dort werde teilweise überhaupt keine Nachhilfe angeboten. Das betreffe auch Horte, wo sich Betreuer nicht bereit erklären würden, pädagogische Arbeit zu leisten. Von einem „riesengroßen Dissenz“ spricht Britt Stordeur. Die Anfragen nehmen immer weiter zu.

Förderung gibt es auch vom Jobcenter, aber eben nur für diejenigen, die dort Kunden sind. Und auch nicht für Mathe und Deutsch, sondern für andere Fächer und Fremdsprachen – so die Bundesfestlegung. Wer über das Jugendamt eine Hilfe beantragt, muss gar einen Nachweis über die seelische Beeinträchtigung vom Facharzt erbringen. Lauter bürokratische Hürden.

Ein Weg wäre, mehr Geld in die Bildungsförderung zu legen oder andere Mittel umzulenken. Vielleicht hilft aber auch eine Strukturveränderung. „Vielleicht schaffen wir es, eine Gruppenlernförderung zu organisieren, um an Schwerpunkten mehr Kinder gleichzeitig zu unterrichten“, so der Vorschlag der Amtsleiterin. Doch da droht schon das nächste Problem: Welcher Lehrer übernimmt auch noch ganze Lerngruppen am Nachmittag neben seiner eigentlichen Arbeit?

Eigentlich ist Britt Stordeur froh über die wachsende Zahl von Förderanträgen. „Eine Entwicklung, die wir wollten“, so ihre Meinung. Denn das Bildungsprogramm zielt auf eine Verbesserung der schulischen Leistungen. Jetzt ist guter Rat teuer.