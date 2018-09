Tor zur Provinz öffnet am Samstag

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Einsendungen sind gesichtet, die Beiträge für den Wettbewerb ausgewählt. Das Tor ist im Bau. Am 6. Oktober wird im Paul-Wunderlich-Haus die Provinziale 2018 eröffnet. Das Filmfest präsentiert sich zur 15. Auflage in neuem Gewand.

Das Eberswalder Filmfest hinterlässt Spuren. Beim Publikum, den Filmemachern, in der Stadt wie auch jenseits der Grenzen. Deshalb freut sich Professor Wilhelm-Günther Vahrson, Präsident der Hochschule HNE, besonders über den Fußabdruck im neuen Logo. Zumal die HNE seit 2017 beim Filmfest einen Nachhaltigkeitspreis vergibt, den „Stachel“. Unter ökologischen Aspekten sei natürlich eine Reduzierung der Fußabdrücke das Ziel, im schöpferischen Sinne indes strebe der Mensch danach, Spuren zu hinterlassen. Und genau dies gelinge der Provinziale, befindet Vahrson bei der Pressekonferenz wenige Tage vor der Eröffnung der 15. Ausgabe.

Landrat Daniel Kurth beschreibt die Besonderheit des Eberswalder Filmfestes mit den Worten: Die Besucher „gucken nicht nur Filme, sie finden einen Anlass, um ins Gespräch zu kommen, über die große und die kleine Welt“. Dabei spreche das Festival sowohl junge wie auch ältere Menschen an, ergänzt Bürgermeister Friedhelm Boginski, der zugleich an die Stationen – Passagekino, „Schwärzetal“ und jetzt das Kreishaus – erinnert. Was Uwe Riediger, Chef der Sparkasse Barnim, auf die Idee bringt: Eigentlich wäre es an der Zeit, einen Film über die Metamorphose des Paul-Wunderlich-Hauses zu drehen. Jedes Jahr verwandele sich das Landratsamt für gut eine Woche in einen Festivalort, in ein großes Filmtheater.

So auch diesmal. Trotz optischer Veränderungen, für die die Eberswalder Grafikerin Katja Lösche verantwortlich zeichnet, inhaltlich bleibe sich das Fest treu, setze man auf bewährte Strukturen, so Festivalleiter Kenneth Anders. Nach wie vor verstehe sich die Provinziale als „Publikumsfestival“, betont er. Ein Festival, das sich also in erster Linie „an die Regional- und Stadtgesellschaft richtet“. Was natürlich Auswirkungen auf das Format habe: abendliche Vorführungen ohne Parallelveranstaltungen, dafür ein „Heimatfenster“, Festivalclub, Filmgespräche mit Regisseuren und Protagonisten. Mit dem Anspruch, weiter „unbequem zu bleiben“, auch wenn der Begriff „Provinz“ in den vergangenen Jahren laut Anders eine deutliche Aufwertung erfahren hat und die „ländlichen Räume“ in der Politik fast schon inflationär gepriesen werden. Die Realität sei zum Teil nach wie vor eine andere.

Auch dies werden die Filme bei der 15. Provinziale zeigen. Von den 847 Einsendungen aus 71 Ländern habe der Programmbeirat für den Wettbewerb 39 Beiträge aus 19 Ländern ausgewählt, so Organisationsleiter Sascha Leeske. In vier Kategorien (Dokumentarfilm, Kurzdoku, Kurzspielfilm und Animation) laufen die Filme bis zum 12. Oktober, bevor am 13. Oktober die sieben Preise verliehen werden: zwei Jurypreise, vier Publikumspreise sowie der „Stachel“ der HNE.

Während der erste Streifen am 6. Oktober über die Leinwand im großen Saal flimmert, öffnet sich das „Tor zur Provinz“ diesmal bereits eine Woche früher. Zu „Guten Morgen Eberswalde“ am 29. September soll es bereits stehen. Mit der Gestaltung ist der Szenenbildner und Cartoonist Matthias Friedrich Mücke aus dem benachbarten Märkisch-Oderland betraut. Der 53-Jährige ist Mitglied im Brandenburger Verband Bildender Künstler.

Programm: www.provinziale.de; Tickets u. a. in der Eberswalder Tourist-Infooder auch online