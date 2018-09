20 Jahre Fürsprecher der Natur

Am Navi-Kontrollpunkt: Daniel Kurth, Peter Gärtner, Eckhardt Seyfert und Jana Radant (v.l.) enthüllen die erste Messplakette im Barnim. © Foto: Olav Schröder

Brot für eine Spende: Die Konfirmanden Mathis, Linus, Amos und Lieke (v.l.) beteiligten sich an einer Aktion von Brot für die Welt. © Foto: Olav Schröder

Schlendern und umsehen: Den Besuchern des Naturparkfestes wurden an vielen Ständen traditionelle Handwerkskunst und Produkte aus der regionalen Landwirtschaft geboten. © Foto: Olav Schröder

Olav Schröder

Wandlitz (MOZ) „20 Jahre Naturpark Barnim“ und „Fünf Jahre Barnim-Panorama“ sind am Sonntag mit einem großen Erntefest gefeiert worden. In diesem Rahmen wurden gleich mehrere Preise vergeben und ein Kontrollpunkt für Navigationsgeräte enthüllt.

Mehr als 2000 Menschen besuchten am Sonntag das Erntefest, mit dem die beiden Ereignisse gefeiert wurden. Rund um und im Barnim-Panorama stellte sich der Naturpark mit einer Auswahl seiner Akteure und Aktionen vor. Trotz des Regens am Nachmittag kamen damit mehr Besucher als vor einem Jahr. In Ausstellungen und Wettbewerben ging es um die Kartoffel, den Apfel, den Kürbis und andere Früchte aus der Region. Angesagt waren regionale Produkte und Handwerkskunst, Theater und Musik und viele Mitmachaktionen für Kinder, bis hin zum Heuballen-Labyrinth. Die Besucher genossen es sichtlich auf dem Entdeckerpfad und zwischen den Beeten Anbaupraxis und Historie zu erleben.

„Das Barnim-Panorama zieht die Menschen in den Barnim, es ist ein Schaufenster für den Naturpark“, gratulierte Landrat Daniel Kurth. Und auch das erst vor fünf Jahren eröffnete Barnim-Panoram sei in Wandlitz angekommen, ergänzte Bürgermeisterin Jana Radant. Es sei vor 20 Jahren die Idee gewesen, den Naturraum, den Brandenburg und Berlin miteinander im Naturpark teilen, gemeinsam zu entwickeln, erläuterte Peter Gärtner, der Leiter des länderübergreifenden Naturparks. entstanden sei „die“ Erholungsregion im Norden Berlins. Gleichwohl habe der große Zuspruch auch Folgen für die Natur, so sei es eine Aufgabe des Naturparks, die Besucherströme zu lenken.

Mit der Benennung der ersten beiden Naturpark-Botschafter werden neue Wege beschritten. Die Botschafter werben mit ihrer Tätigkeit für die Idee des Naturparks. Mit der Schauspielerin Antonia Gerke und Reinhard Manger von der Lobetaler Bio-Molkerei seien zwei Botschafter ernannt worden, die sich schon seit vielen Jahren für den Naturpark engagieren. Antonia Gerke betreibt das Pferdekultur-Gut in Hobrechtsfelde. Die Bio-Molkerei steht mit ihren Produkten für den Naturpark. So konnte Reinhard Manger 3478 Euro an den Naturpark überreichen. Den Betrag haben die Käufer des Lobetaler Bio-Joghurts – drei Cent pro Becher werden gespendet – aufgebracht.

Ein wichtiger Punkt des Erntefestes war die Enthüllung einer Tafel, auf der die geographischen Positionskoordinaten angegeben sind. Wer sein Handy oder ein anderes Endgerät auf den Kontrollpunkt legt, kann feststellen, wie genau sein Gerät arbeitet. Eine Anleitung ist beigefügt. „Die Bestimmung des eigenen Standortes mit Hilfe von Satelliten ist heute selbstverständlich und wird zum Beispiel beim Radfahren und Wandern, aber auch in der Landwirtschaft bei Aussaat oder Ernte eingesetzt“, erläuterte Eckhardt Seyfert, stellvertretender Geschäftsführer der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg. Bei der Wandlitzer Tafel handelt es sich um den ersten öffentlichen Kontrollpunkt im Barnim sowie außerhalb von Städten wie Potsdam oder Frankfurt (Oder).

Große Freude gab es bei den Kindern und Erzieherinnen der Kita „Waldgeister“ aus Stolzenhagen. Andreas Lauter von der Naturwacht übergab ihnen den „Großen Moor-Entdecker-Preis“ mit 250 Euro für ihren Beitrag im Wettbewerb „Abenteuer Naturpark“.

Zum Naturparkprojekt des Jahres wurde schließlich das Vorhaben „Äpfel fürs Volk“ des Bezirks Pankow gekürt. Zwischen dem Stadtgut Blankenfelde und dem Botanischen Volkspark wurden fast 800 Obstbäume und Hecken zur Wiederherstellung des historischen Landschaftsbildes nachgepflanzt.

Der Naturparkhonig des Jahres kommt erstmals von einem Berliner Imker. Eine Jury wählte den Götterbaum-Honig von Mario Wiedenbeck, Geschäftsführer der Imkerei am Naturpark in Blankenburg.