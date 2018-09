Horwitz im Kleist Forum

Silvia Fichtner

Frankfurt. Der Schauspieler und Sänger Dominique Horwitz und seine „Me and the Devil“-Band präsentierten am Sonnabend das Programm „The Best of Dreigroschenoper 2071“. Das Publikum im gut gefüllten Großen Saal im Kleist Forum applaudierte begeistert.

Rumms! Das sitzt. Das Siebensegel-Schiff, auf dem Bertolt Brecht und Kurt Weill als neugierige, blinde Passagiere mitreisen, das der Schauspieler und Sänger Dominique Horwitz und seine „Me an the Devil“-Band steuern, hat seine Munition abgefeuert. Volle Breitseite hinein in unsere Selbstgefälligkeit. Die Widerhaken, mit denen wir geentert wurden, stecken nun in unserem Fleisch.

Horwitz und „Me an the Devil“ in ihren chinesischen Seidenjacken laden das Publikum in der Silvesternacht 2070/71 ein, das neue Jahr zu begrüßen – mit den neuen Verhältnissen. China hat längst die alten Weltmächte an den Rand der Bedeutungslosigkeit gedrängt, die Europäische Union ist auseinandergebrochen, die Deutschen in Scharen nach Afrika ausgewandert, um sich als Gastarbeiter zu verdingen und ihre Familien daheim mit dem verdienten Geld über Wasser zu halten. Eine Silvesternacht, die den Abschied von der europäischen Kleinstaaterei feiert und den 132. Geburtstag des chinesischen Präsidenten.

Was das alles mit der Dreigroschenoper von Brecht und Weill zu tun hat? In einem Selbstinterview hatte sich Brecht zu Beginn der 1930-er Jahre gefragt, was wohl den enormen Erfolg der „Dreigroschenoper“ ausmache, und er konstatierte: „Ich fürchte all das, worauf es mir nicht ankam: die romantische Handlung, die Liebesgeschichte, das Musikalische.“ Und worauf wäre es ihm angekommen? „Auf die Gesellschaftskritik. Ich hatte zu zeigen versucht, dass die Ideenwelt und das Gefühlsleben der Straßenbanditen ungemein viel Ähnlichkeit mit der Ideenwelt und dem Gefühlsleben des soliden Bürgers haben.“ Klingelt‘s?

Horwitz‘ Einstieg ist kein Kunstgriff. Er meint es ernst. „Wenn man verfolgt, was momentan in der Welt geschieht und sich nicht ausschließlich auf das Flüchtlingsthema einlässt, erkennt man deutlich: China ist dabei, Stück für Stück die Welt in Beschlag zu nehmen. Das Passwort: Wirtschaftshilfe. Wie verhält man sich zu den Umbrüchen in unserer Zeit? Machen wir die Augen zu? Glauben wir, das einfach aussitzen zu können?“, fragt der weltoffene Künstler. Und da sind wir bei Brecht und Weill und Horwitz‘ Sicht auf die „Dreigroschenoper“. Wie steht es auf diesem Planeten? Mit dieser Welt? Mit dieser Gesellschaft, deren Politikern, wie mit uns? In diesen Kontext stellt Horwitz Brechts Texte. Heraus kommt kein Fachchinesisch, sondern ein musikalisches Juwel aus Fleisch und Blut, aus Schweiß und frischem Wind, aus Tränen und Lebensfreude. Und nicht nur einmal lösen sich in die Sekundenstille nach den Songs hinein Töne des verblüfften Entzückens aus den Mündern der Zuschauer.

Man weiß ja längst um die künstlerische Bandbreite von Horwitz. Er spielt hier keine Rollen! So wie er die Ausrufungszeichen, Fragezeichen, Punkte, Doppelpunkte mitsingt, wie er die Textzeilen manchmal zungenbrecherisch montiert und überhaupt die Brecht-Weill’schen Songs mixt unter anderem mit welchen von David Bowie und Steve Wonder, mit Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“, mit Irving Berlins „Cheek to cheek“, mit Musik aus „Fluch der Karibik, mit „Get Lucky“ von Daft Punk…, gewinnt Horwitz den Brechttexten neue Denkdimensionen ab. Es ist eine Lust zu sehen wie er sich wiegt in den Rhythmen, wie er den unglaublich tollen Sound der Band in seinen Bewegungen auffängt. Die Musiker fordern ihn heraus, immer wieder, und Horwitz liebt das, es ist ihm anzumerken.

Weills Musik scheint durch den Abend wie der Mond von Soho in wolkenverhangenen Nächten. Aber die „Me and the Devil“-Sterne funkeln aus einem anderen All: Martin Langer (Drums), Murat Parlat (Piano), Andreas Popp (Gitarre), Johannes Huth (Bass), Tim Rodig (Saxofon, Flöte), Sebastian Hoffmann (Posaune) und Michael Leuschner (Trompete) treiben nicht nur Horwitz zu Höchstleistung, das Publikum gibt ziemlich schnell seine vornehme Zurückhaltung auf. Ja, das ist rockig, soulig, funkig, jazzig, salonmusikalisch, eingängig, frisch, lakonisch, traurig, feurig-final. Vor allem aber geht diese Musik sofort ins Blut. Arrangiert für diese Band-Besetzung hat sie ein Teil der Musiker, orchestriert Michael Leuschner. Arrangement und Orchestrierung machen nun den Schmerz dieser Welt hörbar, die nicht unterzukriegende Liebe, die Lust auf Leben, die Scham, wenn man sich im vorgehaltenen Spiegel erkennt, die Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft und das immer wieder aufleuchtende Wollen, ein guter Mensch zu sein. Nein, Brechts „Lied von der Unzulänglichkeit des Strebens“ soll nicht Recht behalten. Wir wollen nicht so umgehen mit der Seeräuberjenny, deren Song wir in der wunderbaren, mitreißenden Fassung von Horwitz und „Me an the Devil“ mitnehmen in unseren Alltag wie auch den über Mackie Messer – am Ende von allen gemeinsam gesungen.

Und wir halten es nach diesem Abend gut aus, dass Brecht und Weill nachsichtig lachen über uns, nicht etwa, weil wir schlecht singen, sondern weil wir so lahm sind im Dazulernen. „Ich befinde mich auf der Welt in Notwehr“ schreibt Bertolt Brecht 1928 in einer Art Einführung in die „Dreigroschenoper“. Und wir? Wehren wir uns überhaupt noch? Seeräuberjenny, warte! Nimm uns mit auf das Schiff!