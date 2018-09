Ein Umfeld, das Wünsche übertrifft

Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Im Gewerbegebiet Nord ist am Sonnabend die neue Zentrale der Gemeinnützigen Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH offiziell eröffnet worden. Geschäftsführer Armin Viert konnte schon zum Start des kleinen Festes weit mehr als 100 Gäste begrüßen – Kreistagspolitiker, Mitglieder von Feuerwehren, Nachbarn, Firmenvertreter und zahlreiche Interessierte.

Nach einem nicht ganz leichten Start der kommunalen Gesellschaft 2012 sei man auf einem guten Weg, befand er. Einige Rettungswachen wie Eggersdorf oder Seelow seien bereits neu gebaut, nun mit dem Ausbildungszentrum ein weiterer Schritt vollzogen worden. Alle Mitarbeiter hätten nun ein gutes Umfeld, das manche Wünsche übertreffe.

Und angesichts des Fachkräftemangels gewinne die Ausbildung an Bedeutung. Seit 2013 sorgt die GmbH für eigenen Nachwuchs, bislang mit fünf Azubis pro Jahr, derzeit sechs und im kommenden Jahr würden es sogar acht sein, kündigte er an. Landrat Gernot Schmidt sprach von einem interessanten Beruf. Ein moderner Rettungsdienst werde hoffentlich Menschen begeistern.

Mit dem Neubau würden die Daseinsvorsorge in der Fläche und der Gesundheitsstandort Strausberg gestärkt, befand er, und die eingesetzten Mittel kämen regionalen Firmen zugute. Dass von der Baugenehmigung bis zur Eröffnung nur zwei Jahre vergangen seien, zeige, dass Projekte zügig durchgezogen werden könnten, wenn alle an einem Strang ziehen. Zudem habe man die Kosten nicht überzogen.

Das 8,3 Millionen-Euro-Objekt ist in drei Teile gegliedert – die Rettungswache, ein Flachbau mit sechs Fahrzeughallen und Räumen für die Besatzungen, sowie zwei Dreigeschosser für Verwaltung und Ausbildungszentrum mit Büros und Technikbereichen, Konferenz- und Schulungsräumen unterschiedlicher Größe (und Namen aus der Region wie Raum Garzau oder Saal Märkisch-Oderland), Sportbereichen und Platz zum Nachdenken in Ruhe.

Auch einige Unterkünfte sind vorhanden. Schließlich werden ab 2019 hier polnische Studenten für künftige Einsätze fit gemacht. Überhaupt spielt die Zusammenarbeit mit den östlichen Nachbarn eine große Rolle – in verschiedenen Projekten.

Strausbergs Bürgermeisterin Elke Stadeler würdigte, nun gebe es für die anspruchsvolle Tätigkeit endlich vernünftige Bedingungen. Sie wünschte, dass den Einsatzkräften in allen Situationen mit dem gebührendem Respekt begegnet werde.

Im Zusammenhang mit der Rettungswache ist im Gewerbegebiet die Verkehrsführung geändert worden. Die Straße Am Biotop ist nun von Am Flugplatz bis Lehmkuhlenring Einbahnstraße. Rettungsfahrzeuge dürfen entgegen der Richtung fahren. An der Straße Am Flugplatz wurde vor der Einmündung Am Biotop ein Verkehrszeichen installiert, das die Ausfahrt eines Rettungswagens signalisiert.