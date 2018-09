Dorf-Helden und Meister-Mädchen

Ines Weber-Rath

Sachsendorf (MOZ) Die Vertreter des Amtes Seelow-Land und seiner fünf Amtsgemeinden hatten am Freitagabend zum diesjährigen „Tag des Ehrenamtes“ ins Sachsendorfer Bürgerhaus eingeladen. Etwa 150 Gäste erlebten die Würdigung besonders verdienter Ehrenamtler.

Im Mittelpunkt stünden an diesem Tag all jene, „die das ganze Jahr über in ihrer Heimatgemeinde mit anpacken, ohne nach einer Entlohnung zu fragen“, die das gesellschaftliche Leben im Dorf bereichern, Gebäude und Anlagen erhalten und vieles mehr für die Gemeinschaft tun, sagte Roswitha Thiede zur Eröffnung. Die Amtsdirektorin von Seelow-Land und Ko-Gastgeber Frank Kasper als Vorsitzender des Amtsausschusses hatten jeden Gast am Eingang zum Saal persönlich begrüßt.

Ohne „Tamtam“ – auf ein Kulturprogramm hätten die im Vorjahr Befragten gern verzichtet, so Thiede – ging es zum Kernanliegen des Abends, der Auszeichnung der Ehrenamtler. Vereine, Ortsbeiräte und Gemeindevertreter aus Vierlinden, Lindendorf, Falkenhagen, Lietzen und Fichtenhöhe hatten zur dritten Auflage des „Tag des Ehrenamtes“ in Seelow-Land Frauen und Männer zur Ehrung nominiert, die sich entweder schon lange oder auf besondere Art ehrenamtlich einbringen.

So verwies Falkenhagens Vize-Bürgermeisterin Kerstin Abendroth in ihrer Laudatio auf die vier Herren, die sie nach vorn gebeten hatte, auf den Einsatz von Ex-Bürgermeister Wolfgang Trohl als „Sheriff“ zur Durchsetzung von Ordnung und Sauberkeit. Ex-Polizeipräsident Hartmut Lietsch hat sich, ebenso wie Heimatvereinsvorsitzender Peter Koschenz, viele Jahre als Gemeindevertreter engagiert und Veranstaltungen organisiert. Und Harry Treseler verdanken die Falkenhagener und ihre Gäste ganz wesentlich die Sanierung ihrer Schaf-brücke.

Männer und Frauen mit „goldenen Händen“ haben auch die Lindendorfer in den Mittelpunkt der diesjährigen Ehrung gestellt, wie Bürgermeister Helmut Franz in seiner Laudatio für Doris Höppner und Frank Schurig, Eberhard Stolz und Reinhard Skupin darlegte. Im Sachsendorfer Wolfgang Wolter würdigen die Lindendorfer den langjährigen ehemaligen Bürgermeister und Manager der Chronikstube.

Fichtenhöhes Bürgermeister Jörg Henschke lobte in seiner Begründung zur Ehrung von Ehrenamtlern aus der kleinsten Amtsgemeinde das Doppel-Engagement des Alt Mahlischer Ortswehrführers Philipp Dressler und seines Stellvertreters Toni Kiepke in der Feuerwehr und im Sportverein und von Udo Frey im Carziger Ortsbeirat und Kirchen-Förderverein.

Auch für Lietzen und Vierlinden baten die Bürgermeister Frank Kasper und Konstantin Schütze Ehrenamtler nach vorn, die in (Sport-)Vereinen und Feuerwehren eine unverzichtbare Arbeit leisten. Dass das auch ortsübergreifend geht, zeigt das Beispiel des Diedersdorfers Udo Schulz, der die Lietzener Germania-Bambinis trainiert. Und ohne Männer wie Falko Halle, Manfred Käding und Axel Lehmann würde manches Dorf viel ungepflegter aussehen. Doch es gibt vor allem unter den Feuerwehrleuten des Amtes auch viele, die weit über ihr Dorf hinaus Gutes tun. Deshalb war es der Part der Amtsdirektorin, einigen von ihnen Dank und Anerkennung zu zollen. Roswitha Thiede bat die Mitglieder der Brandschutzeinheit Märkisch-Oderland aus dem Amtsbereich nach vorn. Sie hatten Ende Juli in Fichtenwalde und Ende August bei Treuenbrietzen geholfen, die verheerenden Großbrände in den Griff zu bekommen.

Den Alt Mahlischer Kay Weisemann ehrte die Verwaltungschefin für seinen beherzten Einsatz zur Brandbekämpfung mit eigener Technik, den Lietzener Florian Lubisch als Betreuer der Jugendfeuerwehr und den Falkenhagener Thomas Kopp für das Gießen kommunaler Bäume im trockenen Sommer.

Am Ende hatten dann noch fünf junge Damen ihren großen Auftritt: Lynn Wittke, Lilly Jahn, Selina Seidel, Kimberley Falsan und Lilly Götze. Deren Krimi-reifer Wettkampf und dritter Platz bei den Landesmeisterschaften im Feuerwehrsport in Seelow habe sie tief beeindruckt, erklärte Roswitha Thiede, bevor sie das Buffett zum gemütlichen Teil des Abends frei gab.