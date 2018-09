Bullenkalb wieder im heimischen Stall

Sonja Jenning

Markendorf (MOZ) Landwirt Herbert Kaina ist überglücklich: Arthur, sein rotbraunes Bullenkalb, ist wieder da. Fast zehn Wochen hat sich das Tier, das inzwischen fast ein Jahr alt ist, in den Wäldern und Feldern zwischen Hohenwalde, Markendorf und Lichtenberg versteckt. Am vergangenen Wochenende konnte es auf einem Maisfeld der Lichtenberger Agrargesellschaft bei der Ernte eingefangen werden. „Die Lichtenberger haben ihn mit ihren Traktoren eingekreist. Ich habe dann versucht, ihm ein Halsband umzulegen“, berichtet der 70-Jährige von der dramatischen Aktion. Doch weil das Tier so verängstigt war, musste ein Tierarzt geholt werden, der es schließlich betäubte. Inzwischen steht Arthur wieder friedlich bei seinen Artgenossen in seinem Stall am Müllroser Waldweg.

Aus dem ist er am 9. Juli beim Tränken ausgebrochen, erinnert sich Diana Kaina. „Es klingelte an der Tür. Arthur hat sich erschrocken und ist durch drei Zäune auf und davon.“ Wochenlang haben die junge Frau, ihr Vater und ihr Freund Bryan Melchert nach dem Tier gesucht, immer in größter Sorge, dass es auf die Straße laufen und dort einen Unfall verursachen könnte. Schließlich bringt Arthur trotz seiner Jugend bereits stolze 300 Kilogramm auf die Waage.

Vor rund drei Wochen hätten befreundete Jäger die Spur des Bullen in den Maisfeldern entdeckt, berichtet Herbert Kaina. „Wir haben ihm dann regelmäßig Wasser gebracht und schließlich eine Wildkamera installiert, um ihn zu beobachten.“ Als die Ernte näher rückte, nutzte der Landwirt die Chance, sein Tier zurück nach Hause zu holen.

Ein paar Blessuren hat Arthur davongetragen. Zudem hat ihm sein Ausflug in die „Wildnis“ einige Holzböcke eingebracht. „Wir pflegen seine Wunden und er bekommt ein paar Extra-Streicheleinheiten“, sagt Herbert Kaina, der allen Helfern dankbar ist, die ihn bei der Suche nach dem Bullenkalb unterstützt haben. Er selbst kann sich keine Pause gönnen: Denn wegen der Aufregung und der aufwendigen Suchaktion sei auf dem Hof und den Feldern einiges an Arbeit liegengeblieben, was jetzt nachgeholt werden muss.