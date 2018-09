Üben für den Ernstfall

Zeigen, wie es geht: Die Helfer des Technischen Hilfwerks, Ortsverband Seelow, demonstrieren in Güstebieser Loose den Sandsackverbau. Am Sonnabend kamen sie zu einem gemeinsamen Ausbildungstag mit dem Feuerwehrverein Mysliborsz zusammen. © Foto: Manfred Utecht

Nadja Voigt

Güstebieser Loose (MOZ) Zu einem Ausbildungstag an der Oder in Güstbieser Loose sind am Sonnabend die Mitglieder des Technischen Hilfwerkes, Ortsverband Seelow, und die Mitglieder des Feuerwehrvereins des Kreises Mysliborsz zusammen gekommen. Gemeinsam gingen sie das Thema Deichverteidigung an.

Der Ausbildungstag begann mit einem herzlichen Empfang am Fähranleger: Zu sehen waren die Mitglieder des Feuerwehrvereins des Kreises Mysliborsz schon eine ganze Weile. Doch die Fähre zwischen Güstebieser Loose und dem polnischen Gozdowice hält sich streng an Zeiten. Deshalb musste sich sowohl auf der deutschen als auch auf der polnischen Seite zunächst in Geduld geübt werden.

Bereits seit 1992 gibt es die Zusammenarbeit mit der polnischen Seite, berichtete Manfred Utecht vom Technischen Hilfswerk (THW), über die langjährigen Beziehungen nach Polen. „Und wo wenn nicht am Deich, sollten wir zu einer weiteren Übung zusammen kommen?“, sagte er über die Wahl des Standortes am Fähranleger in Güstebieser Loose.

Bevor es jedoch ganz praktisch um die verschiedenen Arten des Deicherverbaus ging, ließen sich die Fachleute von Ralf Düsterhöft vom Gewässer- und Deichverband (Gedo) aus Seelow das Wassermanagement-System im Oderbruch vorstellen. In seinem rund einstündigen Vortrag berichtete der Fachmann über die Pflege und Unterhaltung des sensiblen Systems der Entwässerung im Oderbruch, für die der Gedo zuständig ist. Für seine Mitglieder bewirtschaft der Verband 1250 Kilometer Gewässer II. Ordnung, betreut 35 Schöpfwerke, 271 Wehre und Staue sowie 72 Pegelanlagen. Im Auftrag des Landesumweltamtes sind es dazu mehrere hundert Kilometer Gewässer I. Ordnung, Deichseitengräben und Hauptoderdeiche, sowie weitere Schöpfwerke, Wehre und Staue. „Der Zufluss erfolgt dabei“, führte Düsterhöft aus, „über das Drängewasser aus der Oder sowie Niederschläge und Schichtenwasser. Der Abfluss über das Grabensystem und schließlich das Wehr in Hohensaaten.“ Dazu pumpen die Schöpfwerke das Wasser in die sogenannte Vorflut.

Detailliert erläuterte der Gedo-Mitarbeiter das Funktionssystem, das einem Schaltplan gleicht, und informierte über die technischen Anlagen, die die wichtigen Daten an die Leitstelle nach Seelow übertragen. Dort haben die Fachleute jederzeit Zugriff auf alle, was an den Schöpfwerken gemessen wird.

„Dabei kamen viele Details zur Sprache, die selbst den langjährigen THW-Helfern so nicht bewusst waren“, gibt Manfred Utecht zu. Fachberater Peter Strohbach gab im Anschluss eine Übersicht zur Arbeit des Ortsverbandes und zur Einbindung in den Katastrophenschutz des Landkreises bei der Deichverteidigung. Im Laufe des Nachmittags konnten die Ausbildungsteilnehmer auch noch den Leiter der Regionalstelle Frankfurt (Oder), Ulf Oetzmann, vor Ort begrüßen.

Dem theoretischen Teil folgte die praktische Ausbildung: Unter der Leitung von Gruppenführer Tobias Schmidt zeigten die Helfer des THW, wie Sandsäcke fachgerecht verbaut werden. Dabei packten die Kameraden der Freiwilligen polnischen Feuerwehren auch mit an. „Damit machte die Arbeit noch viel mehr Spaß und zeigte, dass im Ernstfall mit Verständigungsschwierigkeiten zwischen polnischen und deutschen Helfern kaum zu rechnen ist“, so Utecht.