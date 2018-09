dpa

Potsdam (dpa) Bei Unfällen auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende 102 Menschen verletzt worden.

Insgesamt zählten die Behörden in der Zeit von Freitag bis Sonntag 486 Unfälle, wie ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Montagmorgen mitteilte. Tödliche Unfälle gab es demnach nicht.