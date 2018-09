Zu syrischen Flüchtlingen in Lagern - „Es herrscht großes Misstrauen“

André Bochow

Berlin (MOZ) Die meisten syrischen Flüchtlinge leben nicht bei uns, sondern in Nachbarländern Syriens.sprach André Bochow mit Stephanie Binder, die als Expertin der Welthungerhilfe für die Türkei, Syrien den Libanon und für den Irak zuständig ist.

Frau Binder, gibt es eine nennenswerte Rückkehrerbewegung von Flüchtlingen aus dem Irak und Syrien?

Nein. Wir erleben allenfalls minimale Rückkehrversuche. Aus dem Libanon sind bisher nur wenige syrische Flüchtlinge in ihr Heimatland zurückgekehrt. Wir sprechen da von vielleicht 3000 Menschen. Im Libanon leben aber immer noch über 1 Million syrische Flüchtlinge.

Sie sind gerade im Libanon. Wie ist die Situation in den Flüchtlingslagern dort?

Nach wie vor schlecht. Offizielle, staatlich unterhaltene Flüchtlingslager gibt es im Libanon nicht. Die Flächen für die Camps sind privat angemietet. In der vergangenen Woche habe ich zum Beispiel ein Lager besucht, dessen Areal von einem Scheich aus Kuweit gemietet wurde. Die Flüchtlinge bauen dann selbst Zelte und Hütten auf.

Und wie werden die Flüchtlinge versorgt?

Durch Nichtregierungsorganisationen und das UN-Flüchtlingswerk UNHCR. Die unterstützen auch mit Baumaterial und kümmern sich um die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung. Wir von der Welthungerhilfe haben mit unserem Partner Concern Worldwide unter anderem Flüchtlinge in der Landwirtschaft gefördert und zum Beispiel kleine Gärten angelegt, in denen die Menschen gelernt haben wie sie Obst undGemüse anbauen können.

Finden die Flüchtlinge Arbeit?

Kaum. Ein großes Problem im Libanon, wie in allen Nachbarländern Syriens, ist, dass die Mehrzahl der Flüchtlinge keine Arbeit und somit auch kein Einkommen hat. Im besten Fall bekommen sie Jobs als Tagelöhner - ohne jegliche Rechte oder Versicherung.

Wie sieht es mit der Finanzierung für die Flüchtlinge aus?

Die Geberländer orientieren sich nach sieben Jahren Syrien-Krieg teilweise neu und wenden sich anderen Regionen in der Welt zu. Hier im Libanon kommt immer weniger an. Doch das Geld wird dringend benötigt, denn die Menschen sind zum Überleben immer noch auf die Hilfe von Nichtregierungsorganisationen angewiesen.

Viele sind der Meinung, der Anlass für die große Flüchtlingsbewegung 2015 war das Drosseln der Finanzmittel für die Flüchtlingslager. Werden sich jetztdie Menschen wieder auf den Weg nach Europa machen?

Jedenfalls sitzen die Flüchtlinge unter teilweise sehr schlechten Bedingungen in den Nachbarländern Syriens fest. In die Heimat können sie noch nicht zurück. Die Mehrheit der Flüchtlinge hat nach jahrelangem Krieg aber auch gar keine Mittel mehr, um sich auf den Weg nach Europa zu machen. Trotzdem gibt es natürlich den Wunsch nach einer besseren Zukunft. Ich habe mit einem Vater von drei Kindern gesprochen. Der sagte: ‚Mein Bruder ist in England. Ich will auch dort hin. Nicht meinetwegen, sondern wegen meiner Kinder. Sie müssen zur Schule gehen. Die fehlende oder schlechte Schuldbildung ist für die Flüchtlinge hier ein sehr wichtiges Thema.

Wie sieht es denn mit den irakischen Flüchtlingen aus? Der IS gilt doch als besiegt.

Trotzdem sind viele Gebiete unsicher. Manche unsicherer als zuvor. In der Provinz Nineveh, wo die Welthungerhilfe arbeitet zum Beispiel, wurden nach dem Unabhängigkeitsreferendum im Nordirak die Karten neu gemischt. Die irakische Armee hat die Kontrolle über weite Teile der Region übernommen und die Peshmerga mussten sich daraufhin zurückgezogen. Dazu kamen dann noch verschiedene Milizen, die jetzt zahlreiche Gebiete kontrollieren.

Was bedeutet das in der Praxis?

Das kann man sich wie einen Flickenteppich vorstellen. Ein Dorf wird von der irakischen Armee kontrolliert und zwei Dörfer weiter hat eine der zahlreichen Milizen wie zum Beispiel Hashd al-Shaabi die Kontrolle übernommen. Die Sicherheitslage ist dementsprechend instabil und hindert viele Familien, die 2014 vom IS vertrieben wurden daran in ihre Heimatdörfer zurückzukehren.

Spielen auch ethnische oder religiöse Auseinandersetzungen eine Rolle?

Ethnische und religiöse Spanungslinien werden von politischen Akteuren oft ausgenutzt und sogar geschürt, um gegen missliebige Gruppen vorzugehen.In Syrien hat der Krieg enormes Mißtrauen zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ausgelöst. Viele syrische Kollegeninnen und Kollegen mit denen ich spreche, sagen, es wird Jahre dauern bis sich das soziale und gesellschaftliche Gefüge wieder normalisiert. Es wird sehr wahrscheinlich nie wieder so sein, wie vor dem Krieg. Eine ähnliche Situation entstand in den 90er Jahren während und nach dem Jugolawien Krieg.

Welche anderen Ursachen gibt es, die die Rückkehr der Flüchtlinge nach Syrien oder in den Irak verhindern?

Ich sehe vor allem drei Hauptgründe. Erstens fehlt in den meisten Gebieten ein Minimum an Infrastruktur. Die Häuser sind zerstört, es gibt oft keinen Strom, kein Wasser, keine Krankenhäuser und keine Schulen. Vor allem in Syrien kommen zweitens politische Verfolgung, drohende Folter und die Zwangsrekrutierung in die Armee hinzu.

….Aber es gibt doch so eine Art Versöhnungsministerium in Syrien.

…Ja, aber viele Syrerinnen und Syrer haben keinerlei Vertrauen in dieses Ministerium und dessen Versprechungen. Damit sind wir bei dem dritten Hindernis: Es herrscht großes Misstrauen. Sowohl in Syrien als auch im Irak. Gegenüber den Regierungen und ihren Vertretern und zwischen den politischen und religiösen Gruppen.

Und die bewaffneten Auseinandersetzungen sind auch nicht überall beendet.

Oder es flackern immer wieder neue auf.Da würde man als Rückkehrer praktisch immer auf gepackten Koffern sitzen. In Syrien kommt hinzu, dass per Gesetz Flüchtlinge Grund und Boden in der Heimat verlieren können, wenn sie nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihr Hab und Gut wieder anmelden. Es ist aber völlig unklar, wie, wo und ob das Gesetz angewendet wird. Unabhängig davon, sind ohnehin viele Häuser von den verschiedenen bewaffneten Gruppen beschlagnahmt und neu verteilt worden.