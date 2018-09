Ungebetenen Gast überrascht

Mandy Oys

Fürstenberg (MOZ) Einen ungebetenen Gast überraschte ein Fürstenberger am Sonnabend in seinem Bungalow an der Brandenburger Straße. Er kam am Nachmittag in die Laube und sah einen Mann rausrennen. „Offenbar hatte er dort übernachtet“, berichtet Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord. Die Laube habe er durchwühlt, alkoholische Getränke und eine Badehose gestohlen. Und der ungebetene Gast habe sich etwas zu essen gekocht, und zwar Nudeln. Er konnte unerkannt flüchten.