Frau von Hund krankenhausreif gebissen

Mandy Oys

Velten (MOZ) Mit Bisswunden musste ein Veltenerin am Sonnabend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie war von einem Schäferhundmischling angefallen worden. Die 53-Jährige machte am Morgen einen Spaziergang mit ihrem Hund nahe der Rosa-Luxemburg-Straße, als der Schäferhund von einem Feld auf sie zugerannt kam und sie anfiel. Der Hund war laut Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord nicht angeleint. Die Halterin, eine 57-Jährige, kam dazu. Die Frauen gerieten in Streit, so Feierbach. Gegen die Besitzerin des Schäferhundes wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt. Das Opfer musste wegen der tiefen Wunde stationär in der Klinik aufgenommen werden.